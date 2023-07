Jiří Bartoška je opět plný elánu: Poprvé promluvil o svém zdravotním stavu

Jiří Bartoška je po nemoci opět ve skvělé formě! Prezident filmového festivalu v Karlových Varech se po pobytu v nemocnici věnuje pracovním povinnostem a s manželkou Andreou dokonce dorazil na luxusní party KKCG.

Letošní ročník KVIFFu na většinu velkých akcí místo Jiřího Bartošky dorazil výkonný ředitel Kryštof Mucha.

Známý herec totiž skončil před festivalem na více než týden v péči lékařů v nemocnici Motol a jeho účast byla do poslední chvilky v ohrožení.

Když Bartoška chyběl na červeném koberci na pátečním ceremoniálu a jeho manželku Andreu Bartoškovou doprovodil jejich syn Janek, málokdo čekal, že by se ještě na akci ukázal. Pak se ale k radosti všech objevil v sále, kde předal cenu Russellovi Croweovi.

Festival je trochu dietní

Jiří Bartoška se první dny KVIFFu mediím vyhýbal, v úterý ale na party KKCG v Císařských lázních, kam dorazil ruku v ruce s manželkou, byl ve skvělé náladě a Blesku poskytl první rozhovor.

"Užívám si to jako rekonvalescent. Je mi dobře, ale samozřejmě jsem byl dlouho v nemocnici, takže pro mě je ten festival trošku dietní. Ale jo. Probůh ten začátek mě až dojal, ten standing ovation, který jsem dostal, je to nádherný," svěřil se prezident festivalu.

"Ta energie, která jde tady z diváků a návštěvníků, se velice snadno dostává do mě. Festival mě opravdu nabíjí. Přeji divákům, co přijíždějí, aby byli spokojení, aby si každý našel svůj film, o kterém se pak budou bavit, a to je i smysl festivalu," uzavřel Bartoška, který je na tom už viditelně lépe a může si naplno užívat atmosféru festivalu.

Jiří Bartoška už je opět v dobré kondici, zatím se ale musí šetřit