Nekonečné putování po nemocnicích: Křehké zdraví Bartošky děsí okolí

Fanoušci Jiřího Bartošky se dočkali. Oblíbený herec se po delší době objevil v jednom z projektů. Bartoška hraje v novém seriálu Matematika zločinu. Minisérie je k vidění na Voyo.

Šestasedmdesátiletý herec a prezident Karlovarského filmového festivalu si prošel na začátku léta náročným obdobím. Bartošku trápilo zdraví, byla dokonce ohrožena jeho účast na samotném festivalu. Do poslední chvíle byl v nemocnici a bezprostředně po skončení festivalu se do ní i vrátil.

Život v ústraní

Nyní je hvězda filmu Teorie Tygra, Zbožnovaný nebo Líbáš jako ďábel konečně v pohodlí domova. K překvapení všech dokonce dorazil na premiéru minisérie Matematika zločinu. Ve snímku z dílny Voyo Originál má Bartoška zásadní roli. Seriál je inspirován skutečnou událostí. Snímek vypráví příběh novinářky Magdaleny Sodomkové, které z vězení v Indonézii napíše Tomáš Toman. Muž byl zadržen na útěku před českou policií. Novinářce ve svém sdělení tvrdil, že zločin za který byl odsouzen, nespáchal. Do vězení ho poslal sporný posudek soudního znalce, kterého hraje právě Jiří Bartoška.

Bartoška vs. Kazma

V posledních týdnech se jméno Bartošky skloňuje i se známým provokatérem Kazmou. Bartošku společně s dalšími známými herci napálil ve svém novém projektu. Čermák, Sokol, Bartoška, Hádek a Langmajer měli údajně hrát v nově připravovaném filmu Tajný zákop. Na tiskové konferenci v Karlových varech Kazma odhalil, že se jedná o část jeho nové Onemanshow. „Nevím, jestli Hynek Čermák opravdu zvažuje žalobu, já s tím rozhodně nic dělat nehodlám. Odvedl jsem svou práci jako na stovce jiných filmů, dostal jsem za ni zaplaceno a tím to pro mne skončilo, do kina se na to určitě nechystám,“ dodal ke Kazmovi Bartoška pro iDnes.