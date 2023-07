S následky nemoci se stále potýká: Jiří Bartoška odložil i natáčení filmu

Jiří Bartoška těsně před zahájením letošního KVIFFu skončil v péči lékařů a do poslední chvilky nad účastní prezidenta festivalu proto visel veliký otazník. Nakonec se známý herec přece jen dostal na červený koberec, musel ale dodržovat klidový režim a denně musel na povinné kontroly a infuze, kvůli kterým měl po celou dobu zavedenou kanylu v ruce.

Jiří Bartoška prodělal velice nepříjemnou infekci, kvůli které skončil v nemonici a to těsně před začátkem karlovarského filmového festivalu. Nakonec se herec akce zúčastnil, od lékařů ovšen dostal přesné instrukce a denně na něj dohlížela zdravotní sestra.

"To je, na co se mě tady ptá každý, a už mě ani nebaví odpovídat. Měl jsem virózu, ke které se díky oslabení přidala bakteriální infekce, takže trvalo trochu déle, než mě dali lékaři dohromady. Vždycky ráno mi tu sestra změří tlak, a když ho mám příliš nízký, dostanu infuzi," vysvětlil Bartoška webu novinky.cz, proč měl v ruce zavedenou kanylu.

Letos se musel oblíbený herec velice šetřit a z tohoto důvodu dokonce vynechal projekce filmů. "Žádný film jsem neviděl, ale nechal jsem si stáhnout jednak české soutěžní bijáky, které chci vidět, a také několik zahraničních s tím, že s rodinou zůstáváme na chalupě na Andělské Hoře. V srpnu mám jen asi tři představení, budu jezdit na otočku do Prahy, ale jinak budeme tady a budu na ně mít čas. Je to pohodlnej barák, budeme tam mít i vnučku, dvouletou Andulku," pochlubil se pyšný dědeček.

Cigarety omezil

Jiří Bartoška měl v létě točit pokračování snímku Teorie tygra, nakonec ale pracovní povinnosti raději odložil, aby se mohl dát po nemoci do pořádku.

"Zatím jsem to odpískal, že to dělat nebudu, protože jsem si opravdu chtěl odpočinout, a je možný, že už jsou u šestý verze scénáře a je to lepší, než bylo. Elza Balzerová má na to taky rozumný názor, takže jsem říkal hele, tak to třeba můžu natočit na jaře," svěřil se herec výše zmíněnému webu.

Bartoška pak dodal, že se mu v poslední době do ničeho nechce. "Ale už se mi nechce moc dělat, jsem takovej prapodivně línej. Včera přišla řeč na věk a já jsem říkal, že nejhorší je, že šestasedmdesát let je docela už věk, ale já si opravdu nepřipadám jako šestasedmdesátiletý, v tý hlavě je to furt mládeži nepřístupno. Asi dám to tělo vyměnit," smál se prezident KVIFFu. Pobyt v nemocnici ale měl i své pozitivní stránky, Bartoškovi se podařilo díky ne příliš chutnému jídlu zhubnout.

"Shodil jsem skoro sedm kilo, což je výhoda. Vůbec mi tam nechutnalo," postěžoval si s tím, že své oblíbené neřesti v podobě zapálené cigarety se stále nevzdal. "Šedesát denně už dávno ne. Ale občas si zapálím a vyrovnávám to elektronickými cigaretami, které mi dovolila i lékařka, i když se na to netváří nadšeně," uzavřel.

Bartoška si nakonec i přes jistá omezení KVIFF velice užil