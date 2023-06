Jiří Bartoška je ve Varech, nad nemocí ale vyhráno nemá: Musí brát poctivě léky

Fanoušci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary si mohou oddechnout. Jiří Bartoška, který je bez debat hlavní tváří této akce, dorazil i navzdory tomu, že poslední dny trávil čas v nemocnici. Šestasedmdesátiletý prezident filmového festivalu má před sebou bohatý program.

Účast Bartošky potvrdil novinářům ředitel festivalu Kryštof Mucha. Karlovarský festival se letošní rok odehraje v období 30.6. - 8.7. Ze světových hvězd dorazí herečka Robin Wright a herec Russell Crowe.

Pod dohledem lékařů

Bartoška se již tradičně bude účastnit slavnostního zahajení festivalu a také bude předávat hlavní ceny. O jeho dalším programu zatím není více známo. "Čeho se bude prezident Bartoška účastnit, se domluvíme až po jeho příjezdu," prozradil novinářům Mucha. Slavný herec a prezident filmového festivalu soupeřil poslední týdny s nepříjemnou nemocí. Zdravotní komplikace ho zavedly až do nemocnice. Detaily o Bartoškově stavu prozradil jeho lékař. „Prodělal virózu kombinovanou s bakteriální infekcí, potřeboval dlouhodobě antibiotika, a proto byl v nemocnici. Teď má dechovou rehabilitaci,“ uvedl lékař Robert Lischke pro Showtime.

Po celou dobu festivalu musí Bartoška poctivě pobírat léky. Na to, v jakém stavu zrovna je, si posvítí i lékař. „Má předepsané léky, které musí brát. V nemocnici by ho rádi viděli na kontrole příští týden v úterý. Je ale otázka, zda nedojde k situaci, že by jeho ošetřující lékař za ním přijel do Varů. To ještě není dořešené,“ prozradil pro Blesk nejmenovaný zdroj.

Pokorné chovaní

Jiří Bartoška má s pobytem v nemocnici už velké zkušenosti. V roce 2014 sváděl bitvu s rakovinou mízních uzlin. Díky pravidelným chemoterapiím a ozařování však dokázal nemoc překonat. Trávení času v nemocnici si VIP pacient krátil stejně tak jako ostatní pacienti. „Pan Bartoška neměl problém čekat na vyšetření mezi lidmi v čekárně, dokonce si s nimi i povídal,“ prozradil pro Blesk zdroj z nemocnice Motol.