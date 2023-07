Chatrné zdraví Jiřího Bartošky: Z virózy se stále dostává, ve Varech má i lékaře

Letošní zahájení prestižního festivalu provázely obavy, jak přesně tentokrát proběhne. Kvůli zdravotním komplikacím totiž nebylo do poslední chvíle jasné, zda se na ceremoniálu objeví i prezident festivalu Jiří Bartoška. Ten byl několik týdnů hospitalizovaný a nikdo tak nevěděl, zda mu zdravotní stav dovolí do lázeňského města dorazit. Oblíbený herec nakonec do Karlových Varů dorazil, na první pohled na něm ale bylo vidět, že se ještě necítí nejlépe. Pracovní nasazení mu ale nedalo spát, a tak povolal na pomoc odborníky, kteří mu účast, byť v lehce omezeném režimu, nakonec umožnili.

Po pověstném červeném koberci před zahájením 57. ročníku karlovarského filmového festivalu prošla pouze manželka prezidenta festivalu Andrea Bartošková, které dělal garde její dospělý syn Janek. Již z toho bylo zřejmé, že zdravotní stav Jiřího Bartošky má k ideálu skutečně daleko. Vzhledem k tomu, že tři týdny strávil hospitalizovaný na 3. chirurgické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy u prof. MUDr. Roberta Lischkeho, a to údajně kvůli komplikované viróze, je ale s podivem, že jej vůbec odborníci propustili.

Z motolské nemocnice v Praze jej propustili ve středu, ve čtvrtek byl již viděn před hotelem Pupp v Karlových Varech, kam i se svým týmem dorazil. Kanyla, kterou měl stále zavedenou v ruce, dávala tušit, že jeho zdraví je stále ještě křehké.

“Ještě před pátečním zahajovacím ceremoniálem měl naplánovanou další kapačku. Motolská nemocnice se na ní domlouvala s karlovarskými kolegy,“ svěřil se důvěryhodný zdroj deníku Blesk a vysvětlil tak, proč pravděpodobně Jiří Bartoška chyběl na červeném koberci.

Z nemocnice jen na skok

Na pódium pak přece jen dorazil a předával ocenění zahraničním hercům jako každý rok, což publikum ocenilo nadšeným potleskem. Na první pohled na něm ovšem bylo vidět, že se stále necítí nejlépe. Podle zdroje Blesku měl kapačky v karlovarské nemocnici naplánované až do neděle a na festival si odběhl pokaždé pouze na skok – ruch jej pravděpodobně velmi vyčerpával.

Na festival dorazil také Bartoškův lékař, profesor Lischke. Není ale jisté, zda dorazil jako host, nebo proto, aby se o svého slavného pacienta mohl postarat přímo na místě. Podle informátora v každém případě Jiřího Bartošku dnes čeká kontrola v pražské nemocnici.

Kdybych přestal kouřit, tělo by se leklo

Zdravotní potíže Jiřího Bartošku nesužují poprvé. V mládí prodělal těžkou žloutenku a s jejími následky se poté dokonce léčil v lázních. Před devíti lety jej trápila slinivka, se kterou musel dokonce na operaci. Jako vášnivému kuřákovi se mu kromě toho nevyhnula ani rakovina mízni uzliny v mezihrudí, kvůli které musel podstoupit ozařování a chemoterapii. Kouřit ovšem nepřestal ani po této hrůzné zkušenosti. “Hulím dál, protože mi bylo řečeno, že bych měl kouření omezit, ale ne přestat. Prý by to možná tělu i uškodilo, že by se leklo,” uvedl herec pro server TN.cz.

V roce 2020 pro změnu skončila herecká legenda na operačním sále, a to konkrétně kvůli zánětu slepého střeva. Tehdy kvůli tomu přišel o roli ve filmu Přání Ježíškovi, kterou za něj poté přebral herec Jaroslav Dušek.