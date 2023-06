Jiří Babica je zpět v nové písni: Ať si každý dělá, co chce, říká Pohlreich

Známý televizní kuchař Jiří Babica, charakteristický zejména svým improvizačním talentem a osobitým projevem, se na nějakou dobu odmlčel a věnoval se svému podnikání. Nyní se ale opět vrátil na scénu, a to se vší parádou. Do ruky tentokrát nevzal vařečku, ale mikrofon a s alternativní českou kapelou vytvořil velmi originální hudební počin. Tématem písně je pochopitelně kulinářské umění.

Kuchaře oslovila kapela The Middle of the Sandwich, která pochází z Olomouckého kraje. Skladba, na které se Jiří Babica podílel, je v podstatě zhudebněný recept na vietnamský pokrm Bun bo nam bo, který se v poslední době těší velké popularitě.

“Ahoj přátelé, dneska potěšíme všechny příznivce asijské kuchyně, jelikož si připravíme tradiční vietnamský pokrm, který mám upřímně moc rád. Začneme masem... “ zní text, který ve videoklipu novopečený muzikant halasně recituje.

Počin má na internetových streamovacích platformách velké množství shlédnutí a zatímco jedni jej pokládají za kuriozitu, jiní kapele tleskají ke skutečně neotřelému nápadu.

Redakce Kafe.cz oslovila známého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha s dotazem, co na pompézní návrat svého konkurenta na scénu říká. “To jste mě zaskočili. My se s Jiřím Babicou vlastně vůbec neznáme, takže teď vůbec nevím, co bych k tomu řekl. Písničku jsem zatím neslyšel,” uvedl překvapený mistr kuchařského umění.

“Jinak jsem ten poslední, kdo by kohokoliv soudil a hodnotil. Ať si každý dělá, co chce a co umí. On sám musí vědět nejlépe, co chce. Ale řekl bych, že když máme v Čechách takové matláky, kteří fušují do politiky, i když o ní nic neví, proč by kuchař nemohl dělat hudbu?” uzavřel Zdeněk Pohlreich s humorem sobě vlastním.