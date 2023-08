Jiří Adamec po krachu manželství: Janu stále obdivuje, děti s ním utnuly kontakt

Pětasedmdesátiletý úspěšný režisér Jiří Adamec nemá zdaleka na růžích ustláno. I když se mu v profesním životě velmi daří, osobní život pokulhává. Adamec má na svém kontě takové trháky jako jsou seriál Sanitka, Zkoušky z dospělosti nebo Pojišťovna štěstí.

Ve svém soukromém životě se řadu let objevoval vedle půvabné sporťačky Jany Adamcové. Ta po konci kariéry na TV Nova udělala díru do světa v politice. Adamcová byla mluvčí vlády Babiše, nyní je zaměstnaná jako mluvčí v nadaci Women for Women.

Herečky ignoroval

Jiří Adamec byl po celý život ve společnosti krásných žen. V jeho seriálech hrály ty nejúspěšnější herečky. On měl přitom oči jen pro jednu ženu. „Vlastně jsem nikdy nezahořel vášní pro žádnou herečku jako ženu. Nebyl jsem typ režiséra, který by potřeboval múzy. První žena, co se mi z umělecké branže líbila, byla moje druhá manželka Jana,“ prozradil Adamec otevřeně pro Idnes. V posledních měsících je horkým tématem rozvod právě s o pětadvacet let mladší Janou. I přestože už netvoří pár, mluví o ní režisér stále hezky. „Vážím si jí za to, že dobře dělala svoji práci a hezky vychovala naše děti. Naše vztahy jsou korektní. Nepereme se,“ přiznal.

Geny po rodičích

Jana Adamcová zářila dlouhé roky jako moderátorka sportovních televizních novin na TV Nova. I ona tak má velmi blízko k televizní branži stejně jako její manžel. Jak to tak vypadá i jejich děti koketují s uměleckou profesí. „Zdá se, že jen nejmladší dcera Jasmínka. Miluje divadlo a byla by ochotná v něm i spát. Účinkuje v muzikálech. Začínala v Čase růží a teď hraje v Ostrově pokladů.“ Zatímco patnáctiletá Jasmínka se ráda ukazuje divákům, její bratr by se spíše viděl stejně jako Jiří Adamec za kamerou. „Syn Daník také chtěl jít uměleckým směrem a ptal se mě: „Tati, máme dost peněz, abych mohl studovat režii v Americe u Spielberga?“

Rodinná křivda

Radost z dětí je u Adamce jen tak na půl. Zatímco s Jasmínkou a Daníkem má perfektní vztah, své tři děti z prvního manželství nevídá. „Mě třeba dodnes mrzí, že se mnou nemluví mé děti z prvního manželství, protože jsem se rozvedl s jejich maminkou. Přitom se rozchází polovina všech manželství. Když jim napíšu SMS k narozeninám, ani mi nepoděkují. Doktor Plzák mi kdysi řekl, když jsem si u něj byl pro radu, abych vydržel. Že je to přejde. Zatím nepřešlo. Snažil jsem se přitom, aby měly co nejvíc otevřenou cestu do života. Platil jsem jim i studium v zahraničí. Bohužel život nejde nalajnovat a ani režisér to neumí,“ dodal zklamaně.