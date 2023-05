Manželka a děti Prigožina: Žena má lázně, dcera cukrárny, syn byl u wagnerovců

Obávaný šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin je důležitou postavičkou ruské invaze na Ukrajinu. Dokonce spadá do kruhu blízkých přátel Vladimira Putina. Bývaly ale doby, kdy žil v bídě a trávil několik let za mřížemi. Po propuštění z vězení se pak jeho život zcela otočil a během relativně krátké doby se stal oligarchou. A v jeho stopách kráčí celá jeho rodina.

Jevgenij Prigožin je dost kontroverzní osobností ruské invaze na Ukrajinu. A to nejen pro celý svět, ale i pro samotné Rusko. Na jednu stranu je Putinovou pravou rukou, na tu druhou jako jeden z mála otevřeně kritizoval ruské velení a strhnul tak na sebe pozornost, o kterou by stál jen málokdo. Dokonce podle webu aktuálně.cz začal vadit i tajné službě FSB. Jeho současná pozice je přitom v naprostém kontrastu s tím, jak jeho život vypadal před několika desítkami let. Během dospívání byl totiž Prigožin jen malým zlodějíčkem, který si o nějaké autoritě mohl nechat jen zdát.

Prodejce párků

Javgenij Prigožin se už v 18 letech dostal do vězení, když byl odsouzen za pouliční krádeže. A už za dva roky se za mříže dostal znovu. Tentokrát na 9 let za účast na podvodech, loupežích a také zapojování nezletilých do prostituce.

Když se podruhé dostal z vězení, vrhnul se na podnikání. Otevřel si několik prodejen s hotdogy, následně síť supermarketů a nakonec i špičkovou restauraci v Petrohradu, kterou si zamiloval i sám Putin. Společně s restaurací založil i cateringovou společnost, která zásobovala ruské ozbrojené síly. Za tuto spolupráci si údajně během pouhých pěti let přišel na 75 miliard korun.

Pracuje celá rodina

A Prigožin rozhodně není jediným členem rodiny, který vydělává balík. Jeho manželka Lyubov Valentinovna Prigozhina vlastní podle webu dzen.ru v Petrohradu vyhlášené lázně. V roce 2020 její roční příjem činil zhruba 750 milionů korun.

A ani děti se nenechávají otcem živit. Čtyřiadvacetiletý syn Pavel má několik firem, které na něj převedla jeho matka. Předtím působil ve vojenské službě a několik měsíců sloužil v Sýrii. Třicetiletá dcera Polina pak vlastní síť cukráren, obchoduje s nemovitostmi a jako milovnice koní také založila vlastní jezdecký klub.