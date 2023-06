Uspěje Taťána Kuchařová u církevního soudu? Musí získat výjimku, říká psycholog

Někdejší Miss World Taťána Kuchařová by se ráda rozvedla nejen před světským soudem, ale také soudem církevním. V takovém případě by se totiž v budoucnu mohla znovu provdat v kostele. Jako argument v žalobě, kterou církevnímu soudu doručila a jejíž plné znění nedávno obdržel deník Blesk, přitom uvedla mimo jiné fakt, že její bývalý muž Ondřej Gregor Brzobohatý se rád převléká do dámských šatů a v tomto oděvu navštěvuje večírky. Je ale velkou otázkou, zda tento fakt bude k rozluce manželství před Bohem stačit.

V úvodu je nutné zmínit, že nic jako církevní rozvod v katolické církvi, ke které se Taťána Kuchařová hlásí, neexistuje. Možné je pouze sňatek přezkoumat a prokázat, že ve skutečnosti žádné manželství nikdy ani neexistovalo. To se děje zejména v závažných případech, kdy je jeden z partnerů násilník, úmyslně před svatbou zatajil důležité okolnosti a podobně.

“Taťána Kuchařová chce zjevně církevní soud ohromit tím, že přednese, jakého měla celou dobu doma devianta. Jenže to, že si muž obléká dámské šaty, samo o sobě není důvod k rozchodu, zvlášť když uvážíme, že zjevně roky měli poměrně běžně fungující manželství,” vysvětlil pro Kafe.cz psycholog Jeroným Klimeš, který se ve své praxi zabývá také pastorální (duchovní) psychologií.

Modelka by musela uplatnit výjimku

“Existuje jedna výjimka, která by Taťáně mohla k dosažení anulace manželství pomoci. V Bibli je jedna pasáž, konkrétně v listě Korynťanům svatého apoštola Pavla. Tam stojí jedna věta, která v určitých případech může posloužit k tomuto účelu. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni, zní ta pasáž,” vysvětlil Jeroným Klimeš.

Aby mohla být tato výjimka uplatněna, musí být podle slov Jeronýma Klimeše jeden z partnerů nevěřící. To znamená, že by neměl být ani pokřtěn, v takovém případě by jej totiž církev mohla považovat za svého příslušníka. “Jestli je Ondřej Gregor Brzobohatý pokřtěný nebo ne, v tuhle chvíli nevíme. V každém případě je tato výjimka možnost, jak anulace manželství skutečně dosáhnout,” dodal Jeroným Klimeš.

Světský soud dvojici rozvedl v březnu loňského roku. Bývalá Miss World Taťána Kuchařová poté prožívala náročné období, během kterého se snažila z rozpadu vztahu vzpamatovat. Rozchodu předcházela manželská krize, o které krásná plavovláska říká, že byla způsobena nevěrou ze strany Ondřeje Gregora Brzobohatého. Ten je nyní znovu šťastný ve vztahu s novinářkou a moderátorkou Danielou Písařovicovou, zatímco jeho exmanželka zatím novou lásku nenalezla.