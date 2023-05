Psycholog ke vztahu Dády a Felixe: Kdo se neumí sejít, neumí se ani rozejít

Po období míru se zdá, že Felix Slováček a jeho choť Dáda Patrasová opět vykopali válečnou sekeru a jejich vzájemné vztahy jsou nyní pořádně třaskavé. Poté, co na narozeninovou oslavu pozval hudebník svou bývalou partnerku Lucii Gelemovou, se kterou byl roky v paralelním vztahu, se na něj jeho manželka velmi zlobí, zatímco on se jí již týden raději vyhýbá.

Dynamika jednoho z nejsledovanějších manželství českého showbyznysu je pro řadu lidí nepochopitelná. Nejen na sociálních sítích se ozývají hlasy, jestli by oba umělci neudělali lépe, kdyby se místo neustálého hašteření raději v klidu rozešli. Proč se k tomu nemají, detailněji vysvětlil známý psycholog Jeroným Klimeš, který se věnuje rodinné i párové terapii.

“Nedávno jsem zrovna jednomu kolegovi říkal, že kdo se neumí dobře sejít, neumí se ani rozejít. A to je, myslím si, dobré vysvětlení pro vztah Felixe a Dády. Princip spočívá v tom, že se lidé nedokáží domluvit a dojít pohodového manželství, ale rozejít se a vše uzavřít je ve skutečnosti psychicky ještě mnohem náročnější, takže nejsou schopni ani toho,” sdělil Jeroným Klimeš pro Kafe.cz.

“Takoví lidé jsou k sobě přitahováni a zároveň zase odpuzováni. Vznikne mezi nimi vlastně to, čemu se mezi křesťany říká nerozlučitelnost manželství,” vysvětlil paradox takového soužití renomovaný psycholog.

Láska není to, co jim chybí

Překvapivě ale podle Jeronýma Klimeše není příčinou takto nevyrovnaného vztahu to, že by pro sebe dvojice nenacházela dostatek lásky. “Oni se mají rádi, protože jinak by to spolu nevydrželi takhle dlouho. Je zajímavé, že u podobných párů jen málokdy příčinou nesouladu bývá to, že by se neměli rádi. Problém jsou jejich vztahové zlozvyky, kterých se neumí nebo nechtějí vzdát,” popsal zásadní příčinu italského vztahu oblíbené herečky a známého hudebníka.

“Příčinou může být hulvátství, nedostatek pochopení, naschvály, hašteření, někdy třeba také alkohol, zkrátka celá řada negativních věcí, které si lidé ve vztahu navzájem dělají. Obyčejně si něco provedou a to je od sebe na čas odpudí. Po chvíli ale opět zvítězí láska a oni jsou k sobě znovu přitahováni. A takhle je to stále dokola,” uzavřel Jeroným Klimeš.

Některé jevy jsou ve vztahu Dády Patrasové a Felixe Slováčka skutečně již evergreenem. Zatímco populární saxofonista vytáčí svou ženu k nepříčetnosti svým příliš kladným vztahem k něžnějšímu pohlaví a často se nechává unášet pozorností krásných dam, jeho manželka je vyhlášená přešlapy, jako je například řízení pod vlivem alkoholu, během kterého již před pár lety dokonce způsobila autonehodu.