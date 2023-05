Jennifer Aniston a její ctitelé: V reálu popletla hlavu Chandlerovi i Rossovi

Jennifer Aniston patřila k sexsymbolům devadesátých let. Hubená blondýnka, která se proslavila především rolí praštěné Rachel v seriálu Přátelé, zamotala hlavu nejednomu muži. Jejímu kouzlu podlehli i kolegové ze seriálu.

V komediálním sitcomu chodila postava Rachel Green s Rossem Gellerem. V pár dílech randila i s kamarádem Joeym, permanentně zamilovaný do ní byl vedoucí kavárny Gunther.

Modla mužů

Jennifer Aniston zamotala hlavu i o generaci mladšímu herci Cole Sprousovi, který hrál seriálového syna Rosse Gellera Bena. "Já jsem se do ní zamiloval, ale to tehdy asi každý na světě," přiznal pro magazín Insider. I přes téměř dvacetiletý věkový rozdíl choval k Jennifer velké city. Jeho náklonnosti ke krásné herečce si dokonce všiml jeden z kameramanů.

Lásku ke kolegyni přiznal i herec Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera. City herečce vyznal ve své knize, ve které se vrací ke všem různým životním radostem i strastem. Slavný herec byl údajně do Jennifer zamilovaný už před samotným natáčením Přátel.

Ve své autobiografické knize s názvem Friends, Lovers and the Big Terrible Thing odhalil, že se s Jennifer seznámil tři roky před natáčením seriálu. Měli společné známé, a tak na sebe čas od času naráželi. „Okamžitě mě uchvátila (jak by také ne) a líbila se mi. A měl jsem pocit, že ona mi náklonnost opětuje. Říkal jsem si, že z toho možná něco bude,” prozradil ve své knize.

Lámala jedno srdce za druhým

Když se pak Matthew dozvěděl, že bude hrát po boku Jennifer v seriálu Přátelé, neudržel své emoce a herečce ihned zavolal. „Jenže jakmile mi z pusy vylezla všechna ta slova, řekl jsem si, že to byl asi velmi špatný nápad. Doslova jsem i přes telefon cítil, jak ztuhla. Když se na to dívám zpětně, je jasné, že si kvůli tomu myslela, že jí mám možná rád až moc a možná ji to vyděsilo. A ani moc tomu nepomohlo to, že jsem ji následně pozval na rande.” I po samotném začátku natáčení stále doufal, že mezi nimi přeskočí jiskra. Definitivně to vzdal až v moment, kdy viděl, že to jiskří mezi Jennifer a Davidem Schwimmerem. „V první sezóně jsem byl do Jen hodně zamilovaný,“ svěřil se tam se svými pocity David v Dokumentu HBO Přátelé: Zase spolu. „A bylo to opětované,“ potvrdila bez váhání půvabná blondýnka. V tu dobu byly oba ve vztahu s někým jiným a tak se mezi nimi nakonec nic nestalo.