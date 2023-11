Eliška Krásnohorská 21. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Příběh lásky Jasmíny Alagič a Patrika Vrbovského alias Rytmus zní na první pohled jako scénář k romantickému filmu. Věděli jste ale, že se dvojice setkala mnohokrát pracovně, ale jiskra přeskočila až později?

Jasmině Alagič se Vrbovský zprvu moc nelíbil. Setkali se na několika společenských akcích, kde Jasmína moderovala a Patrik vystupoval. Ani jednoho ale nenapadlo, že by mohli jednou být spolu a dokonce založit rodinu.

Rytmus si ale svou budoucí ženu vyhlídl a rozhodl se, že bude jeho! Měl za sebou zrovna bolestivý rozchod s Darou Rolins, se kterou žil dlouhých sedm let. Jasmína ho ale naprosto očarovala. Alagič tehdy ještě neměla o drsném raperovi příliš dobré mínění, vadilo jí i to, že Vrbovský sdílel její videa z moderování Superstar na svém Instagramu. Rytmus už měl ale v té době jasno a schylovalo se k osudovému setkání.

Vrbovský toužil po dětech, s Darou Rolins se mu bohužel nepodařilo mít vlastní rodinu. Své touhy po dětech se ale nevzdal a svou ženu si předem vybral. "Patrik mi napsal, jestli by mě nemohl vyzvednout, jen tak. Když jsem k němu nasedla do auta, věděla jsem, že to je tady! Měla jsem takový ten pocit, že se sice známe pár minut, ale vlastně už stovky let," vzpomíná Alagič na osudové setkání.

Už po prvním rande bylo jasné, že se nebude jednat jen o letní románek. Ačkoliv se neviděli poprvé, osobní setkání vše rozhodlo... Krásná moderátorka si prý dobře uvědomuje, že svého manžela potkala ve správný čas! "Kdybychom se potkali před lety, určitě by to nedopadlo! Patrik měl svou kariéru, nebyl připravený být otcem," tvrdí Jasmína.

Ukázalo se ale, že počkat si na správnou ženu se Rytmusovi víc než vyplatilo! Vedle Alagič celý rozkvetl a ukázal svou citlivou tvář, kterou se snažil vždy skrýt pod slupkou drsného rapera!

"Je neuvěřitelně chápavý, laskavý, milující, já jsem vždy na prvním místě, pak až on," pěje Jasmína chvály na svého muže. I sám Vrbovský přiznává, že ho role otce a láska změnila. Rytmus se vždy chlubil svým volným životním stylem, z postele nevstával před obědem. Kvůli Jasmíně a synovi Sanelovi ale kompletně předělal vše, na co byl zvyklý.

"Vstává s námi brzy ráno, nemusím mu nic říkat. On tvrdí, že se na mě napojil a oba z toho máme velikou radost. Jsme spolu prakticky non-stop. Nevím, jestli to tak bude i za pár let, ale pokud ano, budu mu líbat nohy!" Alagič si manžela nemůže vynachválit!

Zatím to skutečně vypadá na osudovou lásku, zda ale vydrží "až do konce" jak si manželé slíbili u oltáře, to ukáže až čas...