Svěcený k aférce s vdanou Žádníkovou: To je pryč, spolupracujeme spolu dál

Na jaře vyvolala herečka Zdeňka Žádníková-Volencová senzaci, když byla podle informací některých médií viděna s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným v intimní situaci v italské Cremoně. Podle hudebníka šlo o nedorozumění, dvojice do zahraničí vyjela z pracovních důvodů a jejich vztah prý nepřesahuje hranice přátelství. Při pohledu na novou fotografii půvabné herečky by se ale nejspíš nikdo nedivil, kdyby k ní umělec zahořel láskou - jako čtyřnásobná maminka se totiž může pochlubit perfektní postavou.

Hudebníka v družném doprovodu pohledné herečky v italské Cremoně načapal zdroj deníku Aha!, který informoval o tom, že se k sobě oba měli spíše jako zamilovaný pár, než kolegové na pracovní cestě. Právě o čistě pracovní výjezd přitom podle Jaroslava Svěceného šlo - spolu se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou měli podepisovat smlouvu o zápůjčce houslí pro Festival hudby na Zámku Dobříš.

Situace nicméně vyvolala poměrně bouřlivé reakce a česká veřejnost byla přesvědčena, že houslista, o kterém se ví, že má velké charisma a těší se velké přízni mnoha krásných dam, má s pohlednou herečkou poměr. Oba dva to nicméně svorně popřeli.

Po nějaké době celá kauza vyšuměla do ztracena. Redakce Kafe.cz se proto Jaroslava Svěceného dotázala, zda mají s krásnou kolegyní v této záležitosti již konečně klid. “Ano, naštěstí to už celé odeznělo a nikdo to už neřeší. To už je pryč. Dneska už se tomu spíš zasměju,” potvrdil spokojený hudebník, kterému se slyšitelně ulevilo.

Kauza naštěstí jeho pracovní a přátelský vztah se Zdeňkou Žádníkovou-Volencovou neovlivnila. “Že bychom se teď spolu báli ukázat, to vůbec. Koncertujeme spolu i nadále,” potvrdil pro Kafe.cz muzikant, který si i nadále stojí za tím, že jeho vztah s pohlednou ženou je čistě v mezích dobrého přátelství.

Zatímco on sám je aktuálně na pracovní cestě v zahraničí, Zdeňka Žádníková-Volencová si užívá dovolenou s rodinou v Chorvatsku. “Vyrobit zlé slovo je jako namíchat jed a kloktat ho v puse,” uvedla ve svém příspěvku na sociální síti výmluvně, a tak je poměrně zřejmé, co si o celé záležitosti nejspíš myslí.