Satoranský měl strach z manželky: Lechtivá scéna se Schoberovou mu nedala spát

Natáčení milostných scén je pro herce vždy tak trochu tvrdým oříškem. Zvláště pak v případě, kdy na ně doma čeká jejich drahá polovička. Své o tom ví i legendární herec Jaroslav Satoranský, který se po jednom takovém natáčení nesmírně bál reakce své manželky. Naštěstí ale vše dobře dopadlo.

Jaroslav Satoranský patří k nejváženějším českým hercům. Má za sebou celou řadu významných rolí, a to jak ve filmech, tak v seriálech či v divadle. Během své kariéry se tak setkal prakticky se vším, co herecká branže obnáší. Jedním z počinů, na kterém se podílel a na nějž dosud čas od času vzpomíná, je snímek Bylo nás deset. Právě v něm si totiž herec střihl milostnou scénu s tehdejším sex symbolem Olgou Schoberovou. Překvapivě ale z natáčení oné scény zas tak velkou radost neměl.

Obavy manželky

V době natáčení zmíněného snímku byl Jaroslav Satoranský zrovna čerstvě ženatý. A tak není divu, že se jeho manželka při čtení scénáře na onu scénu nedívala zrovna pozitivně. „Když při čtení došla až k tomu místu, ujišťoval jsem ji, že to nebudu točit, protože to jen zdržuje děj. Že je přece každému jasné, když mě holka pozve k sobě a zavřou se za námi dveře, co asi bude následovat, tudíž je ta milostná scéna vlastně zbytečná,” vzpomínal před časem herec v rozhovoru pro iDNES.

O tom, že je milostná scéna zbytečná, se pak snažil přesvědčit i režiséra Antonína Kachlíka. Ten sice na návrh zpočátku kývnul, v hlavě se mu ale zrodil lišácký plán. Satoranskému totiž řekl, že tedy natočí jen scénu, ve které si jeho postava a postava Olgy Schoberové jen nalijí víno a připijí si.

Vystřižená scéna

„Sedl jsem si tedy na kanape, nalil víno, přiťukli jsme si, vypili to a ozvalo se: ‚Stop, promiňte, my máme problém u kamery, nalijte jim ještě jednou.’ Co vám mám povídat. Vracelo se to asi sedmkrát a v těch skleničkách bylo skutečné víno. Nešetřili nás,” vyprávěl Satoranský. Nakonec režisér přece jen přišel s tím, že se milostná scéna natočí. „A já, už mírně opilý, jsem souhlasil,” řekl herec.

Když pak Satoranský vyrazil na premiéru filmu i se svou manželkou, její reakce se pochopitelně obával. K jeho štěstí ale tvůrci nakonec milostnou scénu z filmu vystřihli, a tak nemusel herec nic složitě vysvětlovat. I tak mu to ale nedalo a manželce se nakonec přiznal. Co mu na to řekla, už ale nesdělil.