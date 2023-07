Jaroslav Dušek a jeho tajný život: Celé dny nejí a povídá si s vodou

Jaroslav Dušek byl široké veřejnosti známý hlavně coby výborný herec, v posledních letech na sebe ale upozorňuje zcela jinak. A sice svým alternativním stylem života a s ním souvisejícími leckdy až nepochopitelnými výroky. Jeho nedávná slova o rakovině rozhodně nejsou tím jediným, čím kdy šokoval širokou veřejnost.

Je známý například díky filmům jako Pelíšky, Pupendo anebo třeba Šílení, přesto jsou role Jaroslava Duška tím posledním, o čem se v souvislosti s jeho osobou v posledních letech hovoří. Herec totiž žije úplně jinak než drtivá většina ostatních lidí a podle mnohých jeho styl života často hraničí se zdravým rozumem.

Žádné prášky, ale půst

Jaroslav Dušek například odmítá jakékoliv léky. Jakmile se u něj objeví nějaké nemoc, spoléhá se jen na půsty, během kterých vůbec nic nejí a popíjí celý dny jen vodu. Ideálně destilovanou. „Piju odpařenou vodu z destilačního přístroje. Ne tu od benzinové pumpy, která vzniká elektrolýzou. Povídám si s ní. Vnímám ji jako živou bytost, jako matku. Indiáni jí říkají Matka Voda,” uvedl před lety Dušek v rozhovoru pro iDNES s tím, že nejdéle bez jídla vydržel 28 dní.

Početná komunita

Životní styl Jaroslava Duška se ale zalíbil i celé řadě dalších. Ti s hercem pravidelně jezdí do Chorvatska na jeho „tajné místo”. „Někdy hrajeme tenis, jindy jedeme na loď, plaveme v moři. Jednou za celý pobyt strávíme den na výletě na velké lodi, kde jsme všichni spolu s dalšími účastníky, kterými jsou Spolurádi a různé rodiny s různými dětmi. Bývá nás dohromady tak šedesát,” uvedl herec.

Více než příznivců má ale Jaroslav Dušek odpůrců, které zvedl ze židle i svým nedávným výrokem o lidech trpících rakovinou. „Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,” prohlásil Dušek v rozhovoru pro pořad Prostor X. V tu chvíli od něj nezačali dávat ruce pryč jen jeho fanoušci, ale také kamarádi a blízcí. Jeho slova na sociální síti odsoudila například i herečka Eva Holubová.