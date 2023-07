Dušek se po vlně hejtů dočkal i zastání: Postavil se za něj konspirátor Rajchl

Jakmile světlo světa spatřil rozhovor, který vedl Čestmír Strakatý s hercem Jaroslavem Duškem, strhla se mela. Umělec v interview totiž uvedl, že lidé, kteří umírají na rakovinu, si za svou nemoc mohou sami a přivodili si ji tím, že nenávidí život. Slova herce se pochopitelně setkala s obrovským nepochopením. Našli se ale i tací, kteří se ho zastali.

Herci Jaroslavu Duškovi se podařilo celou řadu lidí zvednout ze židle. V rozhovoru pro pořad Prostor X, jehož byl hostem, se společně s moderátorem Čestmírem Strakatým dostali i k otázce zdraví a rozebírali rakovinu. Právě kvůli tomuto onemocnění přijdou každoročně miliony lidí o život. Jak ale tvrdil Dušek, není to rakovina, co je zabije, nýbrž jejich postoj k životu. „Vy si myslíte, že ten člověk zemře na rakovinu. A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,” prohlásil Dušek a poštval tak proti sobě nejen mnohé ze svých fanoušků, ale i kolegů, kteří s jeho tvrzeními rázně nesouhlasí.

Každý má právo na názor

Ne každý měl ale potřebu na Jaroslava Duška nadávat a plivat. Například advokát Jindřich Rajchl, který si postavil popularitu na kritice současné vlády a v minulosti podle webu Manipulátoři.cz šířil různé dezinformace o covidu-19, se nepřekvapivě herce zastal. „Jardu Duška znám osobně, vím, co je to za člověka. On prostě ty věci říká tak, jak si myslí, tak, jak je cítí,” uvedl na svém Facebooku v živém vysílání. „Každý má právo na svůj názor,” dodal ještě s tím, že je naprosto známé, že mysl ovlivňuje zdravé fungování těla. A opřel se do „pseudointelektuálů.

Vím, jak to myslel

Podle Rajchla se do Duška pouštějí hlavně lidé, kteří danému tématu vlastně ani nerozumí a myslí si, že jen jejich názor je správný. „Nejsme přece ve společnosti, kde si všichni musejí myslet to samé,” rozčiloval se na internetu. „To, co myslel Jára Dušek, jak ho znám, je to, že je to prostě náš životní styl, který si určujeme, který my sami dokážeme ovlivnit,” uvedl ještě a přiznal, že ho interview s Jaroslavem Duškem rozhodně nerozhořčilo, nýbrž ho podnítilo k tomu, aby více přemýšlel o svém životě.