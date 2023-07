Jaroslav Dušek jde ještě dál: Za rakovinu u dětí mohou jejich rodiče, tvrdí

Herec Jaroslav Dušek naprosto šokoval, když prohlásil, že si lidé umírající na rakovinu za svou nemoc mohou sami, protože nenávidí život. Zvednul tím ze židle nejen širokou veřejnost, ale také mnoho lékařů. I přes velkou vlnu kritiky si ale stojí dále za svým.

Lidé umírají na rakovinu proto, že nenávidí svůj život. Přesně tohle tvrdí v jednom z nejnovějších dílů pořadu Prostor X herec Jaroslav Dušek, kterému se podařilo svým drsným názorem přijít ze dne na den o tisíce fanoušků. Herec, který už před lety propadl alternativnímu stylu života, si za svými slovy ale stojí. Prý vychází ze zkušeností, které během života posbíral.

Člověk nemá rád sebe ani život

Jaroslav Dušek v rozhovoru pro iDNES uvedl, že díky své mamince i dalším příbuzným, kteří podlehli rakovině, přišel na to, že je nemoc z velké části otázkou jisté sebelásky. „Z rozhovorů s nimi, ale i s dalšími lidmi například v hospicech, nebo s takzvaně zázračně uzdravenými, jsem pochopil, že rakovina je často důsledkem toho, že člověk nemá rád sebe ani život,” uvedl herec.

„Rakovina je mnohými chápána jako autoimunitní onemocnění, které je následkem sebezničujícího způsobu života. Nejde tedy o to, že by někdo cíleně chtěl onemocnět, ale dělá vše pro to, aby onemocněl,” dodal ještě.

U dětí za nemoc mohou hlavně matky

Velkou otázkou, na kterou po předchozích výrokách herce chtěli znát mnozí odpověď, bylo, jak je tedy podle něj možné, že na rakovinu umírají i velmi malé děti. Ty pochopitelně žádné otázky života a smrti nevnímají a nehledají na ně odpovědi. Podle Duška pak za jejich nemoc mohou jejich rodiče.

„U malých dětí, asi do pěti až sedmi let, než dojde k výměně zubů, souvisí nemoc především s jejich maminkou – s tím, jakou energii jim předává, i s celkovou atmosférou v rodině. Ale to je přece dávno známo. Nevím, proč se to opomíná,” snažil se vysvětlit svůj pohled na věc kontroverzní herec, ke kterému se už otočila zády i celá řada jeho kolegů a přátel.