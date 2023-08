Hadašová a Bednář mají syna: Vztah začal nevěrou, byl s ní v kině, psal jiné

Hokejista Jaroslav Bednář se stal čtyřnásobným tatínkem. Královna krásy z roku 2007 Lucie Hadašová mu porodila na konci léta syna. Půvabná blondýnka není první známou kráskou po jeho boku. Bednář měl v minulosti velmi blízko k dalším veřejně známým ženám.

Skoro to vypadá tak, jako by úspěšný hokejista přitahoval ženy ze showbyznysu. Jeho partnerkou byla například Dara Rolins a Helena Zeťová. S hvězdou československé pop music Darou Rolins byl dokonce nějakou dobu zasnoubený.

Známé blondýny

Všechny tři krásky pojí nejen to, že jsou veřejně známé osobnosti, ale i fakt, že mají dlouhé a blond vlasy. Podle hokejisty to jsou všechno jen náhody. „Slavný holky mně nikdy neimponovaly. Byla to shoda náhod,“ práskl na sebe v pořadu Česká ulička. Dodal také, že on nebyl vždy ten, kdo všechny začátky vztahu inicioval. „Manželka ale sbalila mě, protože jsem byl vtipný,“ prozradil s humorem.

Osudová láska

Zásadní životní partnerkou pro Bednáře byla zpěvačka Dara Rolins. Ta s ním byla v době, kdy se rozváděl se svou první manželkou Martinou. Společně si dokonce pořídili pejska, byli i zasnoubení. Hokejistu a známou zpěvačku dělil od sebe pětiletý věkový rozdíl. I když Dara byla starší, usadit se nechtěla. "Je to pro mě strašně těžké. Jára mě chce mít doma, můj úspěch pro něj znamená jen to, že se oddálí rodinné plány, že se nechci vdávat. Ani ty teplý obědy mu na stůl nedávám," řekla v roce 2006 Rolins pro Blesk k rozchodu.

Nevěra

Úspěšný hokejista se po rozpadu vztahu s Rolins vrhl do náruče další známé krásky, tentokrát zpěvačky Heleny Zeťové. Ani tento vztah nevyšel. Za vším stála údajně nevěra Bednáře. „V hokeji vlítne do každého souboje, tady se k pravdě bál postavit čelem. Když se Helena dozvěděla, že Bednář byl potají s Hadašovou v kině, byla to pro ni poslední kapka. Od té doby spolu už nebydlí. Přitom ještě ten den ráno jí psal Jarda esemesku, že je to jeho jediná láska a že žije jen pro ni. Zapomněl dodat, že mu zbývá v srdci dost místa i pro Hadašovou,“ prozradil v roce 2008 pro Blesk kamarád Zeťové.

"Nikdo třetí ale za tím není a už vůbec ne slečna Hadašová," tvrdil tehdy hokejista. Jaké byly skutečné důvody rozpadu vztahu se Zeťovou, ví jen oni dva. Pravdou ovšem je, že Miss 2007 Lucii Hadašovou si nakonec vzal a má s ní tři děti.