Jaromíra Soukupa čeká soud nejen s Hanychovou: Magnát svolal tým právníků

Na Jaromíra Soukupa se poslední dobou hrne kritika ze všech stran. Do médií se ozývají bývalí zaměstnanci mediálního magnáta, kteří tvrdí, že se k nim choval hrubě a neurvale. Majitel TV Barrandov ale vše označuje za pomluvy a prý vše předal svým právním zástupcům.

Jaromír Soukup aktuálně neprožívá zrovna nejlepší období. Nejdříve se mu po roce rozpadl vztah s Agátou Hanychovou, s níž stihl založit rodinu a nyní se na něj valí obvinění jeho podřízených z televize. Podle nich se k zaměstnancům chová zcela neadekvátním způsobem a nebojí se používat ani ostré vulgarismy.

"Pro něj práce končí natočením, seřváním všech, kterým vynadá do debilů, že mu vše špatně nachystali. Pak odjede domů a pak teprve začíná práce, kdy střihači musí natočený materiál upravit do požadované délky. Pan Soukup má totiž natáčet třeba dvacet minut, ale udělá klidně čtyřicet a je mu to jedno, pak už se s tím musí prát zaměstnanci, aby se to vešlo. Když mu někdo naznačí, že se musí už končit, stopne natáčení, vynadá všem do kreténů, pošle je do prdele, řekne, že jim dá bombu do auta, že je zničí, že už si nikdy neškrtnou. A pak se pokračuje dalších dvacet minut v natáčení," nechala se slyšet bývalá pracovnice oddělení denního programu Barbora Poláková v rozhovoru pro Extra.

"V debatách s politiky se tváří strašně sofistikovaně, ale jeho mentální úroveň je ve skutečnosti někde úplně jinde. Je to sprostý, oplzlý člověk, který jako by šel opravdu přes mrtvoly. Obzvlášť když se chce někomu mstít. Je neuvěřitelné, jaké vulgarismy používá. Mluví takovým způsobem, že se člověk diví, že člověk jeho postavení se takhle vyjadřuje. Vůbec tam nevnímám inteligenci. Pokud nevystupuje pro veřejnost, je tam hodně znát jeho buranství," nebrala si Poláková servítky a Soukupa tímto vyjádřením vytočila doběla.

Žádné závazky k těmto lidem nemáme

Podle Jaromíra Soukupa jsou slova Barbory Polákové nechutné pomluvy a se svými zaměstnanci udržuje dlouholeté přátelské vztahy. "Naprostá většina mých nejbližších spolupracovníků je se mnou více než 10 let. Někteří i 20 let a více. Od roku 1990 zaměstnávám lidi, to je již 33 let. Ti citovaní lidé v tom článku se mnou nikdy nepřišli do pracovního kontaktu. U toho kameramana je možné, že stál za kamerou, nicméně netuším, kdo to je a neznám ho. Žádné závazky k těmto lidem nemáme,“ sdělil Expresu mediální magnát a dodal, že se nejspíš bude bránit právní cestou.

"Uvidím, poradím se s právníky ohledně celé situace. Je potřeba zjistit, zda lidé pod různými dehonestujícími články vůbec existují a zda uvedený server neporušuje zákony," vysvětlil majitel TV Barrandov, který věří, že svědectví údajných podřízených nejsou pravdivá a jedná se o úmyslné poškození jeho osoby bulvárem.

Dále pak Soukup vyvrátil, že by jeho chování v práci vedlo k rozchodu s Agátou Hanychovou. "Prosím? Vždyť jsme spolu pracovně téměř nebyli v kontaktu. Kromě několika epizod společného pořadu. Do výroby pořadu Holčičky jsem nijak nezasahoval," brání se kolujícím fámám. Ať už byl důvod rozpadu vztahu jakýkoliv, s matkou své dcery Rózy se rozhodně nerozloučil v přátelském duchu. S Hanychovou se nejsou schopni dohodnout ani předávání jejich dítěte, a proto ve věci péče o nezletilou bude rozhodovat soud.

Soukupa čekají nemilé soudní tahanice jak s Hanychovou, tak s bývalými zaměstnanci