Zmizí Soukup z Barrandova? Televize chystá obrovské změny, najme nové hvězdy

Mediální podnikatel Jaromír Soukup nedávno odprodal polovinu své firmy Empresa Media spolumajiteli Janu Čermákovi. S příchodem nového spoluvlastníka to ovšem vypadá, že ředitel televize už nebude na obrazovkách zdaleka tak často a podle slov Čermáka brzy TV Barrandov projde tak velikými změnami, že budou diváci překvapeni.

Jan Čermák se rozhodl jakožto nový spolumajitel TV Barrandov udělat obrovské změny. "Do takového půl roku tu stanici vůbec nepoznáte, nebudete věřit, že je to ten samý kanál," prozradil zdroj webu Extra.

Nový spolumajitel společnosti sice vydal prohlášení, ve kterém slíbil změny, na začátku chce mít ale převážně klid na plány na kompletní překopání televizní stanice.

"Přestože nepatří ke kritikům Jaromíra Soukupa a některé jeho pořady se jim dokonce líbí, tak sami uznávají, že nemůže moderovat pět set pořadů najednou. Plánem tedy je přitáhnout ne jednoho nebo dva, ale celou řadu nových moderátorů a moderátorek, známých tváří, kteří budou uvádět své nové formáty. Pokud možno atraktivní a s rozumnými rozpočty," tvrdí informátoři Extra.

Majitelé investují, do televize nastoupí nové tváře

Ačkoliv už jsou prý noví moderátoři v jednání, zatím se jejich jména zveřejňovat nebudou. "Několik osobností už reagovalo pozitivně, ale dokud neukončí úvazky jinde a nepodepíší se nové smlouvy, nemá cenu jim dávat polibky smrti a zveřejňovat jejich jména," vysvětlil zdroj výše zmíněného webu.

Důležité je prý nyní hlavně dostat rozpočet pod kontrolu. "Majitelé investují do televize přesně tolik peněz, kolik bude nezbytně potřeba pro její hladký provoz. A protože TV Barrandov není TV Nova, nemá takové příjmy, nemůžeme si dovolit natáčet extrémně drahé produkce. Ale i Barrandov dřív ukázal, že s dobrým nápadem člověk nemusí jít do banky pro nějak velký úvěr," dodali informátoři s tím, že změny se projeví už brzy.

"Zejména TV Barrandov má slušnou pozici na trhu s podílem kolem 3 procent a je tam potenciál růstu. Současní diváci jsou věrní a můžeme získávat i nové – už teď třeba jednáme o nákupu koncertů předních českých kapel, to by mohlo do struktury pasovat. Rád bych také, aby se v TV otevřelo téma finanční gramotnosti, protože v téhle oblasti se profesně pohybuji," sdělil Jan Čermák, který plánuje televizi vylepšovat do té doby, než bude schopen ji výhodně prodat dalšímu zájemci.

Soukupa by měly brzy nahradit na TV Barrandov nové tváře