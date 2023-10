Soukup podpořil spekulace o novém vztahu: Na zápas vzal děti údajné partnerky

Jaromír Soukup se před pár dny nechal nafotit na romantické schůzce s Michaelou Taschnerovou. S dotyčnou ženou se majitel TV Barrandov zná už téměř dvacet let a spekuluje se, že již dříve k sobě měli hodně blízko. Spekulace o novém vztahu navíc mediální magnát podpořil svým nečekaným doprovodem na Clash of the Stars.

Jaromír Soukup byl nedávno zachycen na večeři s pohlednou brunetkou. Během chvilky byla odhalena identita ženy a ukázalo se, že jde o Michaelu Taschnerovou, se kterou se podnikatel zná od roku 2006.

Podle blízkých zdrojů z okolí v minulosti dvojice k sobě měla velice blízko a šlo o více než přátelský vztah. Na sobotním galavečeru Clash of The Stars navíc mediální magnát udělal gesto, které naznačuje tomu, že skutečně s Michaelou tvoří nový pár.

Soukup na akci dorazil s dvěma syny Taschnerové a je více než jasné, že by tisková mluvčí své potomky nesvěřila jen tak někomu. Z informace měla překvapivě asi největší radost Agáta Hanychová, která aktuálně vede s miliardářem ostrou soudní bitvu o jejich společnou dceru Rozárku.

Alimenty chtěla 100 tisíc

Vztahy Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychové jsou od jejich rozchodu na bodu mrazu. Dvojice se nedokáže domluvit na péči o dceru a soudně se dohadují i ohledně výše alimentů.

Proto novinka ohledně Taschnerové velice potěšila Hanychovou, která sdílela novinový článek týkající se jejího ex a okomentovala ho pouze jedním slovem: "Hurá!". Trojnásobná maminka evidentně doufá, že by se díky nové milence mohly uklidnit vyhrocené situace mezi ní a mediálním magnátem.

Blesk v půlce týdne odhalil, že odvolací soud zrušil předběžné opatření a vrátil případ k opětovnému rozhodnutí k Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Podle původního rozhodnutí, které mělo platit až do vynesení konečného rozsudku, měl otec právo vídat svou dceru Rozárku třikrát týdně a k tomu navíc každý druhý víkend. S tím ovšem Hanychová nesouhlasila a jako první podala odvolání. Odvolání následně podal i Soukup, který žádá o střídavou, či plnou péči. Nakonec ale obvodní soud potvrdil původní předběžné opatření, což Agátu rozhodně nepotěšilo. Nejstarší dcera Veroniky Žilkové navíc není spokojená ani s výší alimentů. "Agáta chtěla 100 tisíc korun, ale na základě znovu vydaného předběžného opatření činí alimenty pouze 4 tisíce korun, tak jako tomu bylo před tím," prozradil důvěryhodný informátor Expresu, který si nepřál být jmenován.