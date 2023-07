Soukup vysvětlil, kdy měla proběhnout svatba s Hanychovou: Tajná akce bez mobilů

Moderátor a mediální magnát Jaromír Soukup ve své talkshow na televizní stanici Barrandov na žádost diváků vysvětlil, jak to bylo s údajnou svatbou, kterou měl mít s matkou své dcery Rozárky na konci června. Veselka totiž neproběhla, a to navzdory tomu, že se o ní hojně spekulovalo nejen v médiích, ale také na sociálních sítích.

Podle nepodložených informací se dvojice měla brát poslední červnovou sobotu. Jak již ale fanoušci prostořeké moderátorky a influencerky vědí, sňatek se neodehrál - lze si jen stěží představit, že by se s ním Agáta Hanychová, která je ke svým fanouškům velice otevřená, nepochlubila.

“Já jsem tady naznačoval, že až se budu ženit a Agáta vdávat, určitě to nějak naplánujeme, ale ještě to nebylo. Údajně to vzniklo tak, že jsem ve VIP světě mluvil o svatbách s tím, že svatby se mají odehrávat v červnu o víkendu. Nejlepší termín pro svatbu je červnová sobota,” vysvětlil Jaromír Soukup, jak podle jeho názoru fáma vznikla.

Tajná akce bez mobilu

“V červnu proto, že v červenci sice je pěkně, ale děti už mají prázdniny, takže půlka hostů, které pozvete na svatbu, nepřijde, protože je s dětma na plánované dovolené. Takže to musíte stihnout v červnu,” dodal na vysvětlenou, proč za nejlepší pokládá právě tento termín. Je tak pravděpodobné, že dříve než příští rok se z toho důvodu pár brát nebude.

Na tom, kdo fámu vypustil mezi lidi, se dvojice úplně neshodne. “Pravděpodobně to řekl někdo z gastra, kdo si na nás chtěl udělat reklamu,” myslí si Agáta Hanychová, která to nedávno sdělila redakci Kafe.cz s poznámkou, že domnělá svatba je pochopitelně úplný nesmysl.

Podle Jaromíra Soukupa je zdroj informace trochu jiný. “Prý nějaký zpěvák říkal, že jde na tajnou akci v sobotu dopoledne, kde si musí vypnout mobil, aby nikdo nevěděl, kde je, a aby nemohl fotit. A to prý měla být moje svatba s Agátou,” vysvětlil majitel televizní stanice Barrandov ve vysílání.