Strach o malou Rozárku: Vyděšený Jaromír Soukup se obává únosu

Mediální magnát Jaromír Soukup prožívá velmi náročné životní období. Rozpadl se mu vztah s influencerkou Agátou Hanychovou, se kterou má dceru Rozárku, a kromě toho se potýká s významnými finančními problémy. Ty ohrožují celý jeho byznys a podnikatel se dokonce obává, že by se mohl stát obětí vydírání nebo zastrašování. Obavy má proto také o své nejbližší, včetně nejmladší dcery.

Jak se ale zdá, s matkou malé dívenky se zatím stále neshodnou na tom, jakým způsobem ji budou vychovávat. Tématem, kolem kterého má bývalý pár momentálně největší neshody, je přístup k sociálním sítím.

Agátu Hanychovou jako influencerku sociální sítě živí a není ani nic neobvyklého na tom, že se ráda jako každá maminka pochlubí s fanoušky snímky dcery. Potíž je ovšem v tom, že podle Jaromíra Soukupa to přehání. Nevidí rád fotografie Rozárky na profilu expartnerky, a to z toho důvodu, že se i vzhledem ke svým finančním potížím obává o její bezpečnost.

Jak se ale zdá, jeho bývalá přítelkyně nemá pro jeho obavy zatím příliš pochopení a nezdá se, že by se dvojice v brzké době dokázala domluvit. Proto majitel televizní stanice Barrandov přiznal, že uvažuje o tom, situaci řešit soudní cestou. “Ano, je to pravda. Budu to muset řešit předběžným opatřením. Nikdy nevíte, co koho napadne. Svět je plný bláznů,” sdělil redakci serveru Expres.cz.

Neshodnou se, jestli je den nebo noc

S Agátou Hanychovou i podle jejích slov toto téma několikrát diskutoval, ovšem ke shodě stále nedošlo. Influencerka nějaký čas publikovala pouze snímky Rozárky, na kterých dívce není vidět přímo do obličeje, po čase ovšem od tohoto opatření ustoupila a přání bývalého partnera se prozatím rozhodla nevyhovět.

“Dostali se do situace, kdy se neshodnou ani na tom, jestli je den nebo noc. Když si předávají dceru, napětí by se dalo krájet,” uvedl zdroj deníku Blesk z okolí slavného páru. Přestože původně někdejší modelka sdělila, že se s Jaromírem Soukupem rozešli v přátelském duchu, nyní nemají příliš daleko od otevřené války.