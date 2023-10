Na nový vztah nemám žaludek: Jaromír Soukup si s Hanychovou nebere servítky

Zatímco Agáta Hanychová si po rozchodu s Jaromírem Soukupem užívá života se svým staronovým partnerem Mirkem Dopitou, který je otcem jejího nejstaršího syna Kryšpína, její expartner na něco takového nemá ani pomyšlení. Konec vztahu se známou influencerkou ho poznamenal a rána na duši se nejspíš ještě úplně nezahojila. Nyní přiznal, co ho na rozpadu jejich soužití trápí ze všeho nejvíc.

Jak uvádí web Sedmička, který vydává Soukupovo mediální impérium, rozchod byl pro něj jako rána z čistého nebe. “Agátu velmi miloval a po narození dcery Rozárky věřil, že spolu vydrží po zbytek života. Jenže přišla ledová sprcha. Hanychová mu po návratu z dovolené ve Španělsku oznámila, že není šťastná a chce se rozejít,” uvádí zdroj serveru, který je spolumajiteli televize Barrandov blízký.

Jaromír Soukup navíc již několikrát uvedl, že si nebyl vědom toho, že je s ním pohledná brunetka natolik nešťastná, že by to nutně muselo skončit rozchodem. Přestože v době, kdy ke konci vztahu došlo, dvojice procházela určitou krizí, zjevně si mediální magnát plně neuvědomoval její rozsah.

Nemám na to rozhodně žaludek

“Dítě je vážná věc, je to závazek a taky obrovská zodpovědnost. Neměli byste se po jedné hádce sbalit a dítěti zničit život,” uvedl v souvislosti s tím, že s Agátou Hanychovou se stali rodiči malé Rozárky, která nyní bude s oběma rodiči trávit čas odděleně.

“Nerozumím argumentu, že Agáta nebyla šťastná. Přece novorozené miminko je štěstí, alespoň mělo by být. To, že Rozárka nebude žít v úplné rodině, ji samozřejmě poznamená. To je to, co mě na tom všem bolí nejvíc,” sdělil novinářům Jaromír Soukup, který podle svých slov nyní novou partnerku rozhodně nehledá.

“Pokud Agáta má žaludek to tahle střídat, tak já rozhodně ne,” poukázal na fakt, že jeho někdejší partnerka nezadaná vydržela pouze několik týdnů a do svého života a především ke svým dětem přivedla svého bývalého přítele, hráče amerického fotbalu Mirka Dopitu, se kterým tvořila pár v minulosti.