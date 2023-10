Dluhy Jaromíra Soukupa: Přijde mediální magnát o vše a zadluží svoje děti?

Jaromír Soukup a jeho firmy se v poslední době potýkají s obřími problémy a dluhy. Ačkoliv doposud majitel TV Barrandov platby věřitelům odkládal, v budoucnu hrozí, že by mohl přijít o většinu svého majetku. To by mohlo mít dopad i na jeho potomky, včetně alimentů na nejmladší dceru Rózu, kterou má s influencerkou Agátou Hanychovou.

Jaromír Soukup doposud uměl stamilionové dluhy ukočírovat, a tak zatím nepřišel o žádné nemovitosti či pozemky, kterých vlastní celou řadu. Nyní to ale vypadá, že se žene mediální magnát do pořádného průšvihu.

Pokud se mu nepodaří zázrakem zalepit dlužné částky, hrozí, že bude muset začít rozprodávat svůj těžce nabitý majetek.

V nejhorším případě se navíc situace dotkne i Soukupových dětí, na které napsal několik bytů a i ty jsou aktuálně v ohrožení. Přestože se firmy majitele TV Barrandov topí v dluzích, stále mu patří slušné množství pozemků (desítky tisíc metrů čtverečních), či vesnická usedlost, a to není zdaleka vše.

Byt v New Yorku i luxusní vila ve Španělsku

Jaromír Soukup má na jednu ze svých firem napsaný byt ve V Tower na pražském Pankráci, kde nejmenší jednotky vyjdou na desítky milionů korun. Jako letní sídlo využívá miliardář svou luxusní vilu s bazénem ve Španělsku, kde si Agáta Hanychová před rozchodem ještě stihla užít prázdniny s dětmi.

Dále se pak Soukup pyšní horským domem přímo na sjezdovce v rakouském Hochkrimmlu, či nádherným bytem ve 35. patře mrakodrapu na prestižní adrese na Manhattanu v New Yorku. Všechny tyto nemovitosti by mohli zajímat exekutory, bát by se ale měly začít i děti mediálního magnáta.

Když totiž Soukup letos v březnu neměl finance na zaplacení jednoho z mnoho úvěrů, zachránilo ho nakonec to, že zastavil byt, který dřív přepsal na dceru Natálii v pražské pankrácké V Tower. Později se ukázalo, že dostal kvůli tomu slib úvěru na bytovou jednotku o velikosti 166 metrů čtverečních až 25 milionů korun. A zaplatit může až třicet milionů. Další byt vlastní dcera a syn Lukáš dohromady ve stejné nemovitosti (142 metrů čtverečních), Lukáš pak samostatně ještě největší (248 metrů čtverečních). Miliardář s těmito nemovitostmi může snadno operovat a v případě nouze je použít, stejně jako to udělal na začátku roku.

Jaromír Soukup je pod obrovským tlakem, zatím ale bravurně své finanční problémy přesouvá