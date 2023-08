Co hrozí Soukupovi za neplacení dluhů? Soudní exekutorka promluvila

Jaromír Soukup momentálně prožívá nesmírně náročné období. Jak se totiž ukázalo, jeho společnost Médea dluží stovky milionů, kvůli čemuž se nyní dostala do spárů exekutorů. Věřitelé by pochopitelně dostali své peníze rádi zpátky, nabízí se však otázka, zda si Soukup může jejich vrácení dovolit. Pro kafe.cz promluvila soudní exekutorka JUDr. Jana Tvrdková, která prozradila, co případně Soukupovi hrozí, nevyhoví-li požadavkům exekutorských úřadů.

O tom, že se společnosti Médea, respektive jejím dceřiným firmám, nedaří, se hovoří už několik měsíců. Až nyní se ale ukázalo, s jakými dluhy se firma Jaromíra Soukupa potýká. Ty se totiž pohybují v řádech stovek milionů korun. Před pár týdny byl pak na dceřiné společnosti vydán také exekuční příkaz. Upozornil na to web mediaguru.cz.

Názor soudní exekutorky

Dluhy společnosti Médea jsou opravdu vysoké, a tak se nabízí otázka, zda si Jaromír Soukup bude vůbec moci dovolit je zaplatit, a pokud ne, jaké důsledky z toho pro něj mohou být vyvozeny. „Panu Soukupovi nehrozí nic. Exekuce bude patrně vedena pouze proti jeho společnosti, je tedy otázkou, zda-li tato společnost disponuje nějakým exekučně postižitelným majetkem. Pokud se ukáže, že společnost je předlužena, patří do insolvence,” vysvětlila pro kafe.cz soudní exekutorka JUDr. Jana Tvrdková.

Jedna schůzka za druhou

Jaromír Soukup se nyní pochopitelně snaží celou situaci co nejdříve vyřešit. I proto musel jít na čas stranou jeho vztah s Agátou Hanychovou. Kvůli práci musel předčasně odjet z jejich společné dovolené ve španělské Marbelle a následně svou lásku a její děti ani nevyzvedl na letišti. Agáta jej pak na sociální síti omlouvala tím, že měl zkrátka spoustu práce a v den jejich příletu měl jednu schůzku za druhou. Snad se mu tedy podaří dluhy umořit co nejdříve, aby mohl opět relaxovat se svými nejbližšími.