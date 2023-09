Odchod Agáty snáší těžce: Jaromír Soukup působí ztrhaně a teskní po Rozárce

Jaromírovi Soukupovi se v poslední době život sype jako domeček z karet. Poté, co se ukázalo, že se jeho firma topí v dluzích a exekucích, se mu rozpadla i rodina. Agáta Hanychová, se kterou má podnikatel dceru Rozárku, od něj odešla a jemu tak zůstaly oči pro pláč. Na první pohled je jasné, že Soukup prožívá dost možná nejhorší životní období.

Mediální magnát Jaromír Soukup běžně působí velmi uvolněně a na první pohled vypadá jako člověk, kterého jen máloco rozhodí. V současné době je ale úplně jiný. A není se čemu divit. V životě dostává jednu ránu za druhou. Kromě obrovských dluhů, s nimiž bojuje jeho společnost Médea, se rozsypal i jeho rodinný život.

Drsný rozchod

Co přesně stálo za rozchodem Agáty a Jaromíra, není dosud zcela jasné. Podle informátora, který promluvil pro eXtra.cz, modelka od podnikatele odešla kvůli jeho chování. Soukup měl být kvůli dění kolem své firmy značně rozladěný a špatnou náladu přinášel i domů, což vztah pochopitelně značně poškozovalo.

Nyní je ale zřejmé, že se Soukup z rozchodu nemůže vzpamatovat a všeho špatného, co se stalo, lituje. Během vysílání několika svých pořadů na TV Barrandov vypadal zničeně a v některých momentech měl co dělat, aby mu po tvářích nestékaly slzy.

Stesk po dcerce

Více než samotný rozchod ale Soukupa zasáhlo to, že momentálně netráví čas s dcerou Rozárkou. „Rozárka, kterou společně máme, měla první svátek. No, tak to společně neoslavíme. Co se dá dělat, pojďme k dalším VIP zprávám, nebo začnu být dojatý,” pronesl Soukup v pořadu VIP svět a jen stěží držel své emoce na uzdě.

K samotnému rozchodu se ale vyjadřovat nijak nechtěl. Přesto ale měl potřebu alespoň jednu spekulaci vyvrátit. V souvislosti s rozpadem jeho vztahu s Agátou se totiž hovořilo o nevěře. Té se měl dopustit právě Soukup, a to se svou bývalou partnerkou Terezou Mátlovou. „Neviděl jsem ji rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve,” řekl rázně moderátor.