Jaromír Soukup vrací úder Agátě Hanychové: Flirt s Holakys i zastání Krainové

Jaromír Soukup je po rozchodu s Agátou Hanychovou opět k mání a i když zprvu tvrdil, že se do nového vztahu nežene, flirtování ho ale evidentně baví. Majitel TV Barrandov si do jednoho ze svých mnoha pořadů pozval úspěšnou tvůrkyni Onlyfans - XHolakys a naznačil, že ji pozve na rande. Navíc si mediální magnát rýpnul do své ex, když se zastal Simony Krainové, s níž vede Hanychová dlouhodobou válku.

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová se nerozešli zrovna v dobrém. Dvojice si aktuálně nemůže přijít na jméno a mediální magnát dokonce hrozí, že matku své dcery Rozárky požene před soud.

"Ano, je to pravda. Mám zájem se o svou dceru starat a zajistit ji jak materiálně, tak se podílet na její výchově. Určitě budu žádat o střídavou péči. Jsem plně připraven omezit své pracovní aktivity. Dcera pro mě byla prioritou už před svým narozením. Pokud by na to přišlo, jsem připraven i na výhradní péči z mé strany. To jsem už i dokázal tím, že okamžitě po narození Rozárky jsem své podnikatelské aktivity omezil na nezbytné minimum," vysvětlil majitel TV Barrandov Blesku.

Aktuálně má dvojice od soudu předběžné opatření, podle kterého si může Soukup dceru brát třikrát týdně a každý druhý víkend v měsíci. Ostrá bitva mezi ním a Hanychovou se navíc stupňuje a dvojice se čím dál více vzájemně provokuje. Trojnásobná maminka například v posledním rozhovoru přišla s tvrzením, že byl Jaromír hrubý na její dvě starší děti.

Děti si s Jaromírem nesedly

"Moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rozárky. Byla to jednoduchá matematika. Mám tři děti a dvě z toho nejsou šťastné. A jedno je tak malé, že ještě nemůže říct svůj názor. Nechci říkat, jak na nás řval. Ublížilo by to Róze. Moje děti se nesmí nikdy cítit v nepohodě," obvinila Agáta Hanychová Jaromíra Soukupa v rozhovoru pro Extra z nepřiměřeného chování v rámci společné domácnosti.

Provokace pak přišla i z druhé strany. Mediální magnát si do své televize pozval Valérii Holákovou, známou jako Xholakys a během natáčení s ní před zraky kamer flirtoval. "Kdo s kým vyrazí po této premiéře na rande?" okomentoval Soukup snímek, na kterém mu útlá blondýnka dává polibek na tvář. Ta mu pak vrátila přízeň a v komentářích zanechala srdíčko.

Kromě toho se Jaromír Holákové ptal na Simonu Krainovou a Valérie na ni pěla samé ódy. Soukup přitom velice dobře ví, že Hanychová má s topmodelkou dlouhodobé spory. Vypadá to, že ostrý boj mezi bývalými partnery je teprve na začátku a necháme se překvapit, kam až vygraduje.

Soukup si natáčení s hvězdou Onlyfans evidentně užíval