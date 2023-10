Jaromír Soukup do rodiny nikdy nezapadl: Dusno u stolu s Dopitou se dalo krájet

Agáta Hanychová má se svým bývalým partnerem Jaromírem Soukupem vztahy na bodu mrazu. Trojnásobná maminka krátce po rozchodu s mediálním magnátem začala randit s otcem svého syna Kryšpína, Miroslavem Dopitou, kterého milují i její příbuzní. To se ovšem nedá říct o majiteli TV Barrandov, který do rodiny nikdy nezapadl.

Jaromír Soukup s Agátou Hanychovou tvořil pár něco málo přes rok a za tu dobu stihly hrdličky zplodit dceru Rozárku. Ačkoliv na sociální síti prezentovala influencerka vztah jako dokonalý a plný lásky, ve skutečnosti měli doma často dusno.

Například na oslavě narozenin nejstaršího syna Hanychové, Kryšpína, došlo k hádce, kterou pak Soukup vytáhl v dnes již zaniklém pořadu Agáta Jaromíra Soukupa. Tehdy na dětskou party totiž dorazil i Miroslav Dopita s manželkou Terezou a v místnosti vzniklo až nesnesitelné dusno.

"U stolu jsi nebyla vůbec, ani vteřinu," vyčetl Soukup Agátě a narážel na to, že se jeho partnerka snažila vyhnout jakékoli konverzaci s manželkou Dopity. I Hanychová později přiznala, že se cítila velmi nervózní a celková atmosféra úplně nebyla zrovna příjemná. Problém s mediálním magnátem měl navíc i mladší bratr trojnásobné maminky, Vincent Navrátil. "Jo, byl to bizár. Něco, co mě šokovalo, a nebyl jsem schopný to nijak uchopit. Jednalo se o mou sestru, a tak jsem měl plnohodnotný právo se vyjádřit, jak jsem chtěl," prohlásil syn Veroniky Žilkové na adresu Soukupa. Oproti tomu s Miroslavem Dopitou byla herečka pravidelně ve styku a sportovce si oblíbila nejen jeho potenciální tchyně, ale i ostatní členové rodiny. Není divu, že je nyní Agáta opravdu šťastná. Aktuálně ale řeší veliké starosti spojené se Soukupem a jejich dcerkou.

Když si předávají dceru, tak by se napětí dalo krájet

Po rozchodu se dostaly vztahy mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem do bodu mrazu. I když influencerka ze začátku tvrdila, že budou s bývalým partnerem přátelé, dnes je vše jinak. "Dostali se do situace, kdy se neshodnou ani na tom, jestli je den nebo noc. Když si předávají dceru, tak by se napětí dalo krájet," prozradil zdroj Blesku.

Asi největší neshody pak způsobují rozdílné pohledy na sdílení fotek společné dcery na sociálních sítích. "Hanychová se živí jako influencerka a sdílí se svými fanoušky téměř každou minutu svého života. V momentě, kdy ukazuje na Instagramu i jejich dceru Rozárku, Soukup kvůli tomu zuří," vysvětlil informátor zmíněného webu.

Soukup Hanychovou opakovaně vyzval, aby přestala umisťovat snímky malé Rozárky na Instagram, kde ji sleduje téměř 400 tisíc lidí, ona ale jeho přání nerespektuje. Proto se nyní rozhodl celou věc řešit soudně "Ano, je to pravda. Budu to muset řešit předběžným opatřením," potvrdil miliardář informaci. O to více trojnásobná maminka oceňuje přítomnost Miroslava Dopity, který stojí pevně po jejím boku v době, kdy ho nejvíce potřebuje.

Soukup nebyl v rodině Hanychové zrovna oblíbený