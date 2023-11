Jaromír Jágr (47) je od rozchodu s Veronikou Kopřivovou velice žádaným. Slečny i ženy všech věkových kategorií se snaží za každou cenu zaujmout hokejistovu pozornost. Bohužel pro ně ale Jarda aktuálně partnerku rozhodně nehledá a prý na tom ani nemíní nic měnit!

Jarda má vše, o čem si normální smrtelník může nechat jen zdát. Peníze, slávu, obdiv žen. I přes to se mu ale ve vztazích dlouhodobě nedaří. S každou partnerkou to vždy dopadlo stejně. Hokejista se vždy zamiluje, vybírá si i dost podobné typy žen, pak s nimi stráví od tří do šesti let a vztah se rozpadne. Tento scénář už zažil několikrát po sobě.

Někteří fanoušci už si mysleli, že právě Kopřivová bude ta vyvolená, která Jardovi konečně porodí potomka a dá mu rodinné zázemí, po kterém vždy toužil. Bohužel se tak ale nestalo.

Jarda je z Veroniky velmi zklamaný

Jágr byl do Kopřivové velice zamilovaný a dělal vše, co jí na očích viděl. Bohužel ale bývalá tanečnice měla jiné plány a když se jí začalo dařit v podnikání, našla si výrazně mladšího partnera, Miroslava Dubovického.

Podivné bylo i dlouhé zapírání rozchodu, což Jarda z nepochopitelných důvodů hrál s ní. Když konečně museli kápnout božskou, Veronika už dávno byla u moře s novým milencem. Kdyby se nepodařilo fotografům zachytit Kopřivovou s Dubovickým při zamilovaném osahávání v centru Prahy, možná by rozchod s Jágrem popírala dodnes. Jarda, ačkoliv nedal celou dobu nic znát, nese situaci mnohem hůř, než si sám přiznává...

Veronika s novým milencem nelenila

Jarda se ve Veronice zklamal a díky tomu se i uzavřel do sebe. Sice byl v posledních týdnech spojován s každou ženou, kolem které jen prošel, nic z toho ale nemělo reálný základ. Hokejista sám přiznal, že se do dalšího vztahu rozhodně nežene a nějaký čas hodlá být sám a ujasnit si myšlenky! "Nikoho nehledám, nepotřebuji partnerku jen proto, abych měl někoho vedle sebe, vystačím si sám. Chci si teď hlavně ujasnit priority." Jágr tímto prohlášením zhasl plamínek naděje nejedné nápadnice!

Aktuálně je pro něj na první místě hokej a jeho váha, se kterou prý bojuje! "Nemůžu si dovolit mít nadváhu, na ledě mě to brzdí. Musím si upravit jídelníček," svěřil se majitel kladenského hokejového týmu se svými plány. A ženy v nich rozhodně nefigurují.

Díru v srdci Jarda zaplňovat nechce. Alespoň ne teď

Jak dlouho bude trvat Jardovi zahojit bolestivé srdíčko, nikdo neví. Sympatický miliardář ale svoji šanci na lásku rozhodně nehází za hlavu, jen potřebuje čas. "Lásce se nebráním, ale to se nedá naplánovat," říká Jágr. Momentálně mu ale samota vyhovuje, tak snad se mu status svobodný nezalíbí až příliš, aby v něm nakonec nechtěl zůstat!

Jardova maminka by se ráda dočkala vnoučat i od syna a věk Jardy už je na početí rodiny rozhodně dostatečný. Zda se mu ale podaří potkat tu pravou, která by získala jeho lásku, to je zatím napsáno pouze ve hvězdách.