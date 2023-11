Eliška Krásnohorská 16. 8. 2019 clock 2 minuty gallery

Jaromír Jágr (47) je jeden z nejslavnějších hokejistů světa. Za svoji kariéru si vydělal neuvěřitelné jmění. Pojďme se podívat na jeho pohádkový majetek.

Jaromír Jágr se za hranice Čech dostal již v devadesátých letech a stačila "chvilka", aby se vypracoval mezi nejlepší hráče NHL.

Zažil několik přestupů a kariéru ukončil teprve před časem ve 46 letech! Jarda je ale dříč, a tak i v pokročilém věku ze sebe stále dával maximum. Poslední roky hraní už pro něj byly spíše prestiž a České republice dělal to nejlepší jméno. Díky své píli a vytrvalosti, kdy jeho spoluhráči padli po vyčerpávajícím zápasu a on se šel ještě "dorazit" do posilovny, se může pyšnit titulem nejlépe placeného hokejisty v celé historii! Na kolik si tedy celkem za roky na ledě opravdu přišel?

Skromný miliardář

Ačkoliv je Jarda miliardář, tento fakt nikdy nedával najevo. Není typ člověka, který by se majetkem potřeboval veřejně chlubit. Částky, které vydělal jsou ale naprosto astronomické.

I když se topí v penězích a jeho konta úpí pod náporem miliard, nikdy se s tím nevytahoval. Nepatří mezi ty, co mají potřebu chlubit se svým majetek. Jen do doby, kdy ukončil kariéru, si přišel na 118 milionů dolarů. A to je při převodu na českou korunu pořádný balík - 2,375 miliardy korun! A to nezapomínejme na luxusní nemovisti a příjmy z reklam. Peníze se mu zkrátka jen sypou.

close info Profimedia zoom_in Jaromír Jágr

Škraloup

Jágr je známý jako spořádaný hoch, který neflámuje a nehýří, ale i on si prošel temným obdobím. V minulosti byl dokonce zařazen na devátém místě v časopise Complex jako největší sportovní gambler všech dob!

Jeho časté výlety do Las Vegas ho stály miliony korun a společnosti CaribSports měl dokonce dlužit.

Tyhle doby jsou ale dávno pryč a hokejista už kasina míjí. Investuje mnohem lépe. Začal dávat dohromady stadion v Kladně, kde jeho hokejový sen začal. Všechno platí ze svého a doufá, že se dílo podaří. Nejen, že stavbu platí přímo on, ale díky svému jménu sehnal i mnoho sponzorů a vzdal se tučného honoráře za reklamu. Sazka, která mu nabídla 45 milionů, ho získala na svou stranu, ale on všechno věnoval kladenskému stadionu. Srdcař!

Která ho uloví?

Teď už k pohádkovému bohatství chybí jen princezna, která by mu místo maminky vytvořila rodinné prostředí, kam by se rád vracel. Iva Kubelková, Inna Puhajková, Andrea Verešová ani Veronika Kopřivová, za kterou se pral a očistil její jméno, ho neuchvátily natolik, aby se hodil do gala a oženil se. Uvidíme, která se nakonec stane šťastnou paní Jágrovou.