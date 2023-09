Jejich láska ustála nevěry i pornoskandál: Jaro Slávik s manželkou slaví výročí

Jaro Slávik dávno seká latinu, byly ale časy, kdy si s ním jeho manželka Andrea dost „užila”. Slavný producent ji uměl pořádně potrápit a postaral se o celou řadu skandálů. Vše mu ale manželka odpustila a nyní oslavili už 25. výročí svatby.

Jaro Slávik a Andrea Schmidtová tvoří jeden z nejstabilnějších párů slovenského šoubyznysu. Rozhodně tomu tak ale nebylo vždy. Přestože nyní oslavili pětadvacáté výročí svatby a zdá se, že jsou nesmírně šťastní, byly doby, kdy jejich manželství prošlo velkým zemětřesením. A to hlavně kvůli Slávikovi, který kdysi tak trochu pozapomněl, že má manželku.

(Ne)utajená nevěra

Poprvé se o nevěře Jaro Slávika psalo v roce 2011. Tehdy se totiž fotoreportérům Blesku podařilo producenta zvěčnit po boku krásné blondýnky, ke které se na snímcích Slávik choval více než přátelsky. Sám ovšem poměr nikdy nepotvrdil, a kdykoliv se jej někdo na onu blondýnku zeptal, dělal, že vůbec netuší, o čem je řeč.

O dalším románku se pak hovořilo o dva roky později. V té době měl mít Slávik pletky s herečkou a zpěvačkou Karolínou Krézlovou. Ani tentokrát pochopitelně Slávik nic nepotvrdil. Sousedé Krézlové ale měli jasno. „Pan Slávik tu na ni minulé pondělí zvonil a čekal s kyticí, pak zkoušel jít dovnitř, ale nedostal se přes recepci,” popsali pro eXtra.cz.

Skandál s gay pornem

Více než nevěry ale všechny šokovalo, když se v roce 2012 na internetu objevily dva erotické filmy určené pro homosexuály, v nichž Slávik souložil s muži. Ve filmech natočených v 90. letech vystupoval pod pseudonymem Roman Gregor. Producent zpočátku odmítal přiznat, že jde skutečně o něho, později šel ale s pravdou ven. Vůbec poprvé o své pornominulosti ale promluvil teprve nedávno. A přiznal, že ve chvíli, kdy se zdánlivě dávno zapomenuté filmy prodraly znovu na světlo světa, psychicky se zhroutil. „Měl jsem deprese, chodil jsem k psychiatričce, bral jsem antidepresiva. Jsem tady, žiji, to je důležité. Bylo to dávno, je to moje historie, mých dětí se to netýká,” uvedl Slávik v pořadu K-Fun na Rádiu Viva.