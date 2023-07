Slavný otec ještě slavnější dcery: Janek Ledecký ošálil věk hladovkou

Když loni oslavil Janek Ledecký šedesátiny, prý očekával, že nastane onen předpovídaný zlom a on začne ztrácet síly, přibydou mu zdravotní trable a bude muset ubrat ze svého životního tempa. Opak je ale pravdou, zpěvák se s přibývajícím věkem cítí čím dál tím lépe.

Kdo by neznal devadesátkové hity Na ptáky jsme krátký, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná, které dostaly zpěváka Janka Ledeckého na vrchol české pop music. V posledních letech o něm však bylo slyšet především díky slavné dceři Ester Ledecké, která nám přivezla v roce 2018 dvě zlaté medaile ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

Janek Ledecký miloval hudbu odmalička, chtěl ale udělat radost rodičům a vyhnout se vojně, tak začal studovat práva. Ve třetím ročníku se však dal dohromady s kapelou Žentour, tudíž se začalo pochybovat, zda studia dokončí. Ledecký nakonec nezklamal a opravdu titul JUDr získal. Tím to ale také skončilo, Janek se začal naplno věnovat hudbě.

Poprvé s Žentourem vystupoval roku 1982 a v kapele zůstal celých deset let. Poté se vydal na sólovou dráhu, kdy z něj album Na ptáky jsme krátký udělalo hvězdu první velikosti. Kromě hudby se začal věnovat i muzikálové tvorbě, díky čemuž vznikl i veleúspěšný muzikál Hamlet. Kvůli tomuto muzikálu dokonce spoluzaložil divadlo Kalich. Kritici nejprve netradiční pojetí Shakespearovy tragédie odsoudili, ale diváci byli nadšeni. Hamlet v Ledeckého pojetí nakonec sklízel úspěch i v Americe, Japonsku nebo Jižní Koreji. Úspěšný pak byl i jeho druhý muzikál Galileo.

Už od studentských let žije Ledecký s jednou a tou samou ženou

Jako jeden z mála umělců Ledecký nikdy neplnil bulvární plátky skandály s milenkami, i když na něj ženy stály fronty. Už během studií se zamiloval do spolužačky Zuzany, se kterou začal chodit v polovině osmdesátých let a jejich šťastné manželství trvá dodnes. Aby také ne, když spolu zplodili dvě úspěšné děti - Ester a Jonáše.

Zpěvák vždy miloval sport a tvrdě k němu vedl i své děti. Ty tedy neměly stejný život jako jejich vrstevníci, nechodily totiž do školy, ale měly domácí výuku, aby mohly trávit co nejvíc času na horách a lyžovat. Nutno podotknout, že se mu to v tomto případě vyplatilo. Ester prozatím získala tři zlaté olympijské medaile na olympiádách. Jonáš sice nezůstal u sportu, ale i tak je z něj úspěšný komiksový tvůrce.

Loni oslavil Ledecký šedesátiny, dalo by se tedy předpokládat, že svým dětem už nebude ve sportu stačit. Není to ale pravda.

"Cítím se pořád stejně. Jen když se podívám do rodného listu, je to trochu strašidelné. Ale mám to štěstí, že fyzička mi funguje stejně, jako když mi bylo pětadvacet," prozradil pro lidovky.cz.

Fit se po šedesátce udržuje sportem, životosprávou a hladovkou

Není divu, že tomu tak je, protože Janek o své tělo pečlivě dbá a kromě sportu dodržuje i zdravý životní styl. Pravidelně dokonce své tělo potrápí hladovkou.

"Najel jsem na systém podle amerických výzkumů. Spočívá v tom, že organismus, který je dlouhodobě vystaven půstu, se přenastaví, a základní buněčný režim je v takovém módu, že nedochází ke zhoubnému bujení, k rakovině. Američané přišli na to, že se dá organismus 'udržet' tím, když půst dodržujete dvakrát týdně. Já tedy dva dny v týdnu nejím a je to super. I hlava mi pak úžasně funguje," svěřil se se svým elixírem mládí před pár lety pro časopis Rytmus života.