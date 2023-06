Jane Seymourová ukázala na dovolené v plavkách dokonalé tělo a tvář bez make-upu

Herečka Jane Seymourová potěšila fanoušky úchvatnou fotografií z dovolené v Kostarice, na které si jen v plavkách užívá hezkého dne. Dvaasedmdesátiletá hvězda, známá především svou rolí v oblíbeném seriálu Doktorka Quinnová, svým příspěvkem na sociálních sítích vzbudila nadšení a obdiv.

Jane Seymourová se ukázala, jak si lebedí na malebné pláži a vyzařuje nadčasovou eleganci v jednodílných plavkách. Na pozadí klidného pobřeží půvabně sedí na stromě a tvář nastavuje zářivému slunci. Plavky v rozkošném světle hnědém odstínu zdobí stylové křížové vzory, které zdůraznily její postavu. Svůj komplet doplnila půvabným slaměným kloboukem a elegantními černými slunečními brýlemi. Make-upem se podle všeho nijak nezdržovala.

Doktorka Quinnová svůj věk neřeší

Fotografii doplnila herečka upřímným a povzbudivým vzkazem, ze kterého bylo patrné, že v ní slunný den probudil poetickou náladu. "Teplo příchodu léta je jako jemný vánek, který nám šeptá do duše naději a připomíná nám, že uprostřed životních nejistot je vždy místo pro radost,“ rozepsala se seriálová doktorka Quinnová. "Ponořme se do oceánu možností, nasávejme sluneční svit vděčnosti a nechme svou duši vzlétnout na křídlech nekonečných možností! Šťastnou#OpenHeartsSunday, ať je váš nadcházející týden skvělý."

Fanoušci na příspěvek nadšeně reagovali a zasypali herečku obdivem a chválou. Žasli nad jejím úžasným vzhledem, přičemž jeden z obdivovatelů ji popsal jako "pastvu pro oči". Jiní použili k vyjádření svého obdivu slova jako "vznešená" nebo "úžasná". Z většiny komentářů byla patrná schopnost herečky zaujmout a nadchnout své publikum.

Aby také ne, když ukázala postavu, kterou by jí mohly závidět o desítky let mladší ženy. Seymourová má vskutku dar, díky kterému působí, jako by se vzpírala běhu času. Sama se snaží si přibývající léta nepřipouštět. V upřímném rozhovoru pro stránky SheKnows.com se podělila o svůj pohled na stárnutí.

"Myslím, že je směšné to řešit,“ svěřila se. „Chci říct, že věk je jenom číslo. Záleží na vašem přístupu k životu. Dokážu si představit některé velmi mladé lidi, kteří se chovají velmi staře, uzavřeně a odevzdaně... A dokážu si představit mnoho lidí, které znám ve svém věku, a některé starší, kteří jsou nezastavitelní a vy si jen říkáte: "Páni, kde jenom berou tu energii?""