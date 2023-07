Nekonečná láska Jane Birkin: Když Gainsbourg zemřel, truchlila u jeho těla 3 dny

Herečka a zpěvačka Jane Birkin uměla zaujmout na stříbrném plátně i na gramofonových deskách, svého času se o ní ale nejvíce mluvilo hlavně díky jejímu dlouholetému románku s kontroverzním umělcem Sergem Gainsbourgem. Společně šokovali veřejnost a stali se prototypem rebelské a po uši zamilované dvojice. Jejich láska ale šťastný konec neměla.

Překrásná herečka a zpěvačka Jane Birkin v 60. letech okouzlila celý svět. Vynikala jak před kamerou, tak před mikrofonem. Je ale pravdou, že se na její slávě dost významně podílel i její kontroverzní partner Serge Gainsbourg, se kterým se postarala o celou řadu skandálů. Lid dvojici ale i tak zbožňoval.

Žádná láska na první pohled

Jak uvádí web Far Out, Jane a Serge se seznámili během natáčení snímku Slogan. A zatímco Jane se do svého kolegy prakticky okamžitě zamilovala, on si od ní držel spíše odstup. Jane se ale nevzdávala a na jednm večírku ho vytáhla na taneční parket. A právě tam přeskočila obrovská jiskra. Z dvojice se brzy stala zamilovaná dvojice, která nejenže tvořila pár, ale také spolu pracovala.

Jane se Sergem nahrála jeho píseň Je t'aime... moi non plus, kterou původně napsal pro herečku a svou bývalou milenku Brigitte Bardot. Ta se ale na skladbě odmítla podílet kvůli explicitnímu textu, který byl plný vulgarismů a detailně popisoval pohlavní styk. Píseň Jane vystřelila mezi absolutní hvězdy, a to i navzdory tomu, že ji odmítala hrát rádia a byla k poslechu jen v nočních klubech.

Divoký vztah

Jane a Serge se stali pro celou řadu lidí absolutními idoly. Každý jim záviděl jejich nespoutanou lásku, bohémský styl života a vášeň, která je spojovala. Je ale pravdou, že se v jejich vztahu začaly brzy objevovat trhliny a dvojice se častokrát na veřejnosti dost ošklivě pohádala. V jeden moment například Jane v cukrárně plné lidí hodila po Sergovi koláč.

V roce 1980 Jane vztah ukončila, neboť jí vadil alkoholismus, který jejího partnera ovládal, a také začal být podle ní Serge násilnický.

Jejich láska ale prakticky nikdy neskončila. Když se Jane o několik let později narodil syn, Serge jí poslal balíček plný dětského oblečení. Stále na ni myslel. A ona myslela na něho. Když pak Serge v roce 1991 zemřel, Jane se zhroutil celý svět. Celé tři dny prý trávila u jeho těla a odmítala odejít. Nakonec se s ním 16. července 2023 znovu setkala…