Pohřeb Jany Šulcové: Rodina zveřejnila detaily posledního rozloučení

Již na konci tohoto týdne se nejbližší rozloučí s herečkou Janou Šulcovou a dají jí poslední sbohem během smutečního obřadu. Pohřeb jí vypraví její dvě dcery a bývalý manžel, herec Oldřich Vízner. Umělkyně, která zazářila v kultovní komedii “S tebou mě baví svět” zemřela minulý týden ve svém bytě.

Smuteční obřad se uskuteční v pátek 4. srpna, a to v pražské smuteční síni v Motole uprostřed areálu, který je obklopen zelení. O zařízení posledních věcí Jany Šulcové se postaraly její dvě dcery, producentka Rozálie Víznerová a výtvarnice Tereza Václavková. Jak obě dámy dříve sdělily deníku Blesk, o pomoc s vypravením pohřbu požádaly také svého tatínka, herce Oldřicha Víznera. S tím se sice herečka již dávno rozvedla, oba se ale i nadále stýkali a přátelili.

Na oblíbenou herečku s láskou vzpomínají také její sousedé z pražských Starých Vokovic, kde bydlela a byla nedílnou součástí místní komunity. Před vilou, kde žila, vzniklo pietní místo, na které jí její známí přinášejí květiny a také dojemné vzkazy na rozloučenou.

Pro Kafe.cz na Janu Šulcovou zavzpomínal její herecký kolega a kamarád Pavel Nový, kterého zpráva o jejím odchodu pochopitelně velmi zarmoutila. “Je to velká škoda, protože byla úžasná. Bohužel na to už ale měla věk a byla těžce nemocná. I když se to dalo čekat, tak mě to ale zasáhlo,” řekl smutným hlasem.

Mám na Janu Šulcovou jen skvělé vzpomínky

“V poslední době už jsme se nemohli vidět, protože na tom byla tak, že její dcery rozhodly, že už potřebuje klid. Takže to na to asi opravdu nebylo. Dokud jsme se ale vídali, tak na to si uchovávám skvělé vzpomínky. A vzhledem k mému životnímu stylu je možné, že se s ní už brzy potkám,” uvedl herec.

Právě dcera Rozálie Víznerová byla se svou maminkou v době, kdy u sebe doma náhle zkolabovala. Přivolaná záchranná služba jí i přes obrovskou snahu bohužel nedokázala pomoci. Jak vzápětí informovala na sociálních sítích, příčinou úmrtí oblíbené herečky byla s největší pravděpodobností srdeční zástava.