Jana Šulcová neměla v lásce štěstí. Odchod manžela řešila alkoholem a léky

Patřila mezi nejkrásnější herečky, a když ji nepříliš pohledný manžel, herec Oldřich Vízner, opustil kvůli mladší ženě, nikdo tomu nemohl uvěřit. Zhroutila se a téměř deset let bojovala s vleklými zdravotními problémy. Nyní už nikomu nic nevyčítá.

Jana Šulcová milovala divadlo odmalička. Společně s bratrem navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, kde se rozhodla, že právě tato profese pro ni bude ta pravá. Po gymnáziu tedy logicky následovala DAMU, a pak i první divadelní a filmové role.

Ve svých začátcích se objevila ve filmu Spalovač mrtvol nebo v seriálech Byl jednou jeden dům, Nejmladší z rodu Hamrů nebo My všichni školou povinní. Slavnou se ale stala až díky jedné z hlavních rolí v legendárním rodinném filmu S tebou mě baví svět.

I v soukromém životě se Šulcové vedlo. S Oldřichem Víznerem měla dvě dcery, Terezu a Rozálii. Vše vypadalo idylicky, až do doby, než na Víznera prasklo, že je herečce nevěrný s její kolegyní Evelynou Steinmarovou.

„Stal se z toho veřejný skandál. Pět let jsem kvůli tomu nejezdila metrem a neobjevovala se na veřejnosti, bála jsem se lidí,“ zavzpomínala herečka po letech pro iprima.cz.

Psychické problémy rozpoutala nevěra jejího manžela se Steinmarovou

Manžel jí byl nevěrný ještě několikrát, než ji definitivně opustil poté, co se zamiloval do o pětadvacet let mladší herečky Venduly Křížové. Šulcová se zhroutila a přestala chodit mezi lidi. Myslela si, že ji každý řeší, pozoruje a bylo jí neskutečně trapně.

Deprese tak začala léčit léky v kombinaci s alkoholem, což jí příliš neprospívalo a zadělala si tak na nejrůznější zdravotní problémy. Nyní kvůli nešťastnému období trpí zdvojeným viděním, má problémy se štítnou žlázou a trpí bolestmi bederní páteře, kterou si zlomila.

„Lékaři mně kvůli problémům se žlučníkem, slinivkou a slezinou dávali pětiprocentní šanci na přežití. Podstoupila jsem velmi těžký zákrok. Měla jsem strach, že to nepřežiju. Jenže já jsem pevnej poválčenej materiál a dobře to dopadlo. Sotva jsem se z toho vyhrabala, objevila se štítná žláza a musela jsem na další operaci,“ svěřila se se zdravotními trápeními bývalá kráska.

Nejen kvůli pití ji postihly vleklé zdravotní problémy

Z nejhoršího ji dostaly dcery, pro které je maminka vše a díky nimž nakonec nastoupila léčbu a z alkoholové závislosti se dostala. Jinak tomu nebylo ani před třemi lety, kdy u nás začal covid. Dcery maminku držely doma na zahrádce, nakupovaly jí a stýkala se jen s nejbližšími. Bály se, jak by její oslabený organismus zareagoval.

Nyní se ještě čas od času Šulcová v některé roli objeví, ale většinu času tráví doma s rodinou a pejskem. Žádného chlapa však už nechce, jedno zlomené srdce jí prý stačilo. I přes velkou bolest však Víznerovi nakonec odpustila a nyní s ním vychází v přátelském duchu.