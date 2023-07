Peterková vs. zákon: Podrobný přehled toho, co jí hrozí a prohlášení policie

Bývalá reportérka Jana Peterková má potíže udržet své jednání v mezích zákona již nějakou dobu. Vše začalo v době pandemie koronaviru, kdy se stala jednou z hlavních tváří názorového proudu odpůrců vládních opatření a vakcinace proti Covidu-19. Za šíření poplašných zpráv v době pandemie jí již soud nedávno pravomocně uložil podmínku. Ani tato skutečnost ji však zřejmě nevedla k tomu, aby své jednání přehodnotila. Aktuálně ji tak čeká nový soudní spor, tentokrát s pražskou Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kterou veřejně obvinila z toho, že se jí zde během její hospitalizace personál pokusil otrávit. Redakce Kafe.cz nyní přináší podrobný přehled toho, co jí za tento skutek hrozí.

Podpora české dezinformační scény se bývalé novinářce Janě Peterkové nevyplatila. V květnu soud rozhodl, že její aktivity lze označit za šíření poplašné zprávy a za to jí uložil dvouletý trest vězení s odkladem na tři roky. Po tuto dobu by Peterková měla “sekat latinu”, aby se pobytu za mřížemi vyhnula. Vzhledem k tomu, co po soudu následovalo, jí ale nyní hrozí, že si věznici zevnitř přece jen prohlédne.

Po soudu, kde panovala velmi vyhrocená atmosféra a došlo například ke strkanici příznivců Jany Peterkové a ostrahy soudní síně, někdejší reportérka zkolabovala a byla záchrannou službou odvezena právě do zmíněné Vinohradské nemocnice. Tu posléze obvinila ze špatného zacházení a toho, že se ji zde pokusili otrávit. Tuto informaci s veřejností sdílela na sociálních sítích.

Zdravotnické zařízení si však toto nařčení nenechalo líbit a na Peterkovou podalo trestní oznámení z důvodu podezření na opětovné šíření poplašné zprávy. “Paní J. P., která byla převezena dne 7.6. 2023 Zdravotnickou záchrannou službou z Justičního areálu Na Míčankách v Praze 10 do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k poskytnutí zdravotní péče, se následně veřejně, a to i prostřednictvím sociálních sítí, vyjadřovala v tom smyslu, že údajně ji měla poskytovaná zdravotní péče ohrožovat na životě, případně zdraví,” uvádí nemocnice ve svém prohlášení.

Za podobný čin již dostala podmínku

Vzhledem k tomu, že je Jana Peterková již v podmínce, hrozí jí, že v případě prokázání viny k ní soud již tak shovívavý nebude a pošle ji skutečně do vězení, aby si zde svůj trest odpykala.

Aby byla naplněna naplněna skutková podstata trestného činu šíření poplašné zprávy, musí se jednat o zprávu nepravdivou, a to buď poplašnou nebo i jinou, nicméně vždy musí být potenciálně schopná způsobit znepokojení alespoň části obyvatelstva nebo nebo například způsobit zbytečnou práci integrovaného záchranného systému a podobně.

Zda je osoba za poplašnou zprávu skutečně trestně odpovědná, poté závisí na celé řadě věcí, jak uvádí advokátní kancelář AZ Legal. Podstatné je zejména to, zda si je daná osoba vědoma toho, že se jedná o nepravdivou informaci se škodlivým potenciálem. Míru závažnosti takového jednání poté ovlivňuje také účel jednání - tedy zda se ze strany pachatele jednalo o žert, snahu někomu uškodit, pokus o zviditelnění se, nebo skutečně věřil tomu, že je daná informace pravdivá.

Odpovědnost snižují obavy o život

To představuje poměrně široký prostor pro manévrování obhajoby. Společenskou odpovědnost například snižuje, pokud se pachatel skutečně obával o svůj život a jednal tak ovlivněn těmito emocemi. Právě to může být s velkou pravděpodobností hlavní argument, který by Jana Peterková u soudu mohla použít - tedy to, že se ve Vinohradské nemocnici cítila skutečně ohrožena na životě.

Na druhou stranu existují také okolnosti, které mohou pachateli naopak přihoršit. Jde například o situace, kdy se jedná o vysokoškolsky vzdělanou osobu, případy, kdy je k šíření poplašných zpráv využito veřejných sdělovacích prostředků a také, což je v tomto případě obzvlášť podstatné, pokud se jedná o opakovaný skutek.

Co se týká trestu jako takového, na stránkách Policie ČR se uvádí následující údaj. “Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Dosah prohlášení Jany Peterkové je velký

“Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti,” pokračuje dále text, který policie zveřejnila.

Sociální sítě mohou být svým dosahem teoreticky považovány za hromadný informační prostředek, a tak je otázkou, zda nebude skutek Jany Peterkové soudem i vzhledem k jejímu předchozímu jednání vyhodnocen jako více závažný. Hrozí jí tak, že si za mřížemi nějaký čas pobude.

Redakce Kafe.cz Janu Peterkovou kontaktovala. Do vydání článku však bohužel neodpověděla.