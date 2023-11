Redakce 21. 10. 2019 clock 3 minuty

Arabela je pro nás nesmrtelnou pohádkou. Znají ji děti i dospělí. Málokdo tuší, že její představitelka, Jana Nagyová, žije už mnoho let v Německu. Zatímco tady ji lidé na ulici poznávají, v Německu nemají ani tušení, a to včetně jejích dětí i vnoučat. Nagyová se v rozhovorech nijak netají, že na obrazovku by se klidně vrátila, jenže příležitostí asi není příliš.

Jana Nagyová je takzvanou herečkou jedné role. Proslavila ji Arabela, ale další výrazné herecké příležitosti se nedočkala. Během života byla třikrát vdaná a až potřetí to zřejmě bylo to pravé. Číslo tři se pro ni zdá být takřka osudové. Děti má totiž také tři. Na natáčení Arabely vzpomíná s láskou od plotny. V současné době je totiž žena v domácnosti, která se stará o dvě vnoučata. Obrazovka jí však chybí.

Po Arabele natočila ještě Smrt stopařek, kde se opět setkala s Dádou Patrasovou. Nabídku, zahrát si s ní znovu, by neodmítla. „Kdyby přišel dobrý scénář a skvělý režisér, vůbec bych se tomu nebránila. I pro ženy našeho věku existují zajímavé příběhy. Už bychom nebyly žádné princezny ani stopařky, ale mohly by to být maminky nebo babičky. Myslím, že námětů by se našlo dost,“ řekla Jana Nagyová Blesku. Roli by se nebála napsat sama.

Jana Nagyová a Dáda Patrasová se potkaly po letech od natáčení Arabely

„Proč ne? Už jsem toho dost prožila. Jsem třikrát vdaná, mám tři děti. Znám dobré i špatné, člověk se směje i pláče. Navíc nejsem člověk, který skrývá emoce,“ pokračuje. Scénář by klidně mohla napsat i v němčině. V Německu totiž žije už pěkně dlouho.

„Jedenatřicet let. Už více než polovinu života. Naučila jsem se tam disciplíně. Němci jsou velmi disciplinovaný národ, i když někdy jsou až příliš velcí pedanti. Například když se dcera učila chodit, rozházela třásně na koberci. Manžel je hřebenem česal, aby byly zase v lajně. To mi šlo na nervy. Tak jsem koberce zlikvidovala a byl s třásněmi pokoj,“ svěřila se Nagyová. Velké herectví ji už zjevně nečeká, i když svého času o něj stála opravd

Jana Nagyová jako mladičká Arabela

Když se v roce 1993 natáčela Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, první byla oslovena Nagyová. Její německá agentka, která ji zastupovala, trvala na honoráři 1 000 marek za jeden den natáčení, což bylo na české poměry absurdní.

S Dádou

Rodinu má Nagyová velkou a vdaná je již potřetí. Skoro jako by z každého vztahu utíkala. Když se rozpadne vztah, je podle ní vina na obou stranách. „Každý člověk se musí zamyslet sám nad sebou a přiznat si, co udělal špatně, když partner chce odejít. Ani u mě to nebyly chyby jen mých manželů. Byla jsem příliš zaměstnaná. Dokážu pochopit i to, že se někteří muži nedokážou vyrovnat s tím, když je žena slavná nebo třeba vydělává víc než oni. Ale není to jen o penězích. Nejhorší je, když si nemáte co říct,“ vysvětlila Nagyová, která jistě bude nadále věnovat spíše rodině.

Dáda Patrasová jako princezna Xénie