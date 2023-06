Jana Adamcová: Manžel po pádu ze schodů odmítá rehabilitaci

Na jaře si známý režisér přivodil ošklivý úraz, když se vydal do sklepa pro vrtačku, aby mohl v domě udělat několik drobných úprav. Bohužel na schodech šlápl vedle a výsledkem byl zlomený prst na jedné noze a na druhé si pro změnu vyvrtnul kotník. Kvůli tomu se nemohl postavit a musel strávit dlouhé týdny na lůžku. Jeho manželka Jana Adamcová pro Kafe.cz popsala, jak se mu daří nyní.

“Řekla bych, že už je docela v pohodě. Na to, jak dlouho měl sádru, a že to byly snad dva měsíce, je to dnes docela dobré. Ještě ale nebyl nikde na rehabilitaci. Já si sice myslím, že by jít měl, ale jemu se nechce. Nutit ho nemůžu, takže to si musí srovnat v hlavě sám,” vysvětlila Jana Adamcová s tím, že vzhledem k vyššímu věku je skvělé, že její muž zvládl rekonvalescenci natolik, že znovu je schopný chůze.

“Ve svém bytě má všude rovnou podlahu a v domě je výtah, takže to zvládá. U nás v domečku by to měl horší, protože tu podlaha není úplně rovná a jsou tu schody,” dodala manželka známého režiséra.

Co se týká jí samotné, v poslední době se jí daří podle jejího mínění docela dobře. “Je to fajn, žádné výkyvy, že by se dělo něco špatného nebo extra skvělého. Hlavně už se těším na léto, protože je to moje nejoblíbenější část v roce,” vysvětlila někdejší televizní moderátorka.

Na děti jsem docela fixovaná

Letošní léto pro ni přitom bude jiné, než v předchozích letech. “Poprvé totiž nepojedu s dětmi na společnou dovolenou, protože mají své vlastní plány. Syn jede na šest týdnů do New Yorku na letní školu. A dcera sice letos pojede na Floridu jako v minulých letech, ale ta změna je v tom, že už tam nebude hrát divadlo, do toho se jí letos už moc nechtělo. Takže tam jen na dva týdny poletí za kamarádkou. A potom poletí s kamarádkou ještě na pár dní do Řecka,” popsala plány svých potomků Jana Adamcová pro Kafe.cz.

“Bude to pro mě asi těžké, protože jsem byla zvyklá trávit léto s dětmi a jsem na ně docela fixovaná. Ale děti mi řekly, že si mám zvykat, protože to prý bude jen horší a horší,” vysvětlila s úsměvem maminka dvou dospívajících dětí - Daniela a Jasmíny.