Jan Tuna se rozvedl s manželkou: Jsem zase svobodný, s Nelou je to nahoru dolů

Jan Tuna byl v době seznámení s Nelou Boudovou ještě oficiálně ženatý s Ladou. Dvojice spolu ale už v té době nežila. Moderátor má s manželkou tři děti, syna Tadeáše a dcery Štěpánku a Johanku. Málokdo ovšem věděl, že je tvůrce oblíbeného pořadu A dost! už dva roky rozvedený. Případné svatbě s Boudovou tedy nic nebrání.

Jan Tuna a Nela Boudová se dali dohromady v roce 2021 a od té doby jejich vztah prošel nejednou krizí.

Známý moderátor se netají tím, že soužití s temperamentní herečkou často připomíná jízdu na horské dráze.

"Musím se vždy podívat, kolikátého je a podle toho zjistím, jak to mezi námi je. Jsme spolu, ale někdy je to divočejší a jak říká Nela, musíme si dát pauzu," svěřil se Tuna Blesku a rozpovídal se i o svém rozvodu s manželkou, který se mu podařilo zdárně utajit před veřejností.

O rozvodu jsem nemluvil

Jelikož byl Jan Tuna na začátku vztahu s Nelou Boudovou ženatý, často jeho novou partnerku titulovali spíše jako milenku, proto je prý rád, že je oficiálně rozvedený. "O rozvodu jsem nikde veřejně nemluvil, ale občas mě štvalo, že mě titulovali jako ženáče, který má milenku. Tak jsem už zase svobodný a mám přítelkyni Nelu," vysvětlil Jan Tuna výše zmíněnému webu.

"My jsme oba horké hlavy. Divocí koně. Tak je to takové veselé, přesně jako je život. Život je houpačka a my se tak prostě houpeme nahoru a dolů. Ale je to báječná ženská. Jsou různá období, u nás se jen střídají strašně rychle," přiznal moderátor Extra, že vztah Boudovou je plný zvratů.

Dvojice se poznala mimo jiné i díky společnému koníčku - otužování. K jejich prvnímu setkání došlo v zoo ve Dvoře Králové. "Poprvé jsme se setkali v pavilonu opic. Nela se na mě dívala, jako bych byl exponát," okomentoval Tuna v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s humorem sobě vlastním. Po tomto se Tuna věnoval natáčení pořadu o otužování, což zaujalo i Boudovou a v ledových vodách mezi nimi přeskočila jiskra.

Vztah Boudové a Tuny je pořádně bouřlivý