Rosák si vzal manželku ze zištných důvodů: Oženil jsem se rychle kvůli prachům

Už šestačtyřicet let trvá manželství oblíbeného moderátora Jana Rosáka a jeho manželky Jiřiny. Zpočátku mu však nikdo nevěřil, brali se po tříměsíční známosti a ještě navíc pro peníze. Byli totiž ve finanční tísni a chtěli využít novomanželskou půjčku.

Jan Rosák patří se svou manželkou Jiřinou k nejstabilnějším párům českého showbyznysu a není divu, když spolu šťastně kráčejí bok po boku již neuvěřitelných šestačtyřicet let. Navíc se nebrali z vášnivé lásky, ale ze zištných důvodů.

Seznámili se v hlasatelně stanice Praha, kam Jiřina nastoupila do zaměstnání. Tenkrát si prý říkala, co to je za rumunského běžence v roztrhaných džínách. Byl zarostlý a vousatý, což se jeho budoucí ženě líbilo. Už tenkrát měl svůj pověstný knír, který za celou dobu jejich manželství oholil jen jedenkrát. V tom období mu společně s dcerami přestaly říkat tatínku.

O rodině Rosákových je známo, že je vždy nad hladinou podržel pověstný humor, který mají všichni společný.

"Prostě jsme si sedli a pořád spolu rádi trávíme čas. Jak odešly dcery, tak je to ještě lepší. Máme spoustu přátel, jezdíme společně na výlety, pořádáme mejdany, prostě si to užíváme. Jak říkají naše dcery, jsme trhlí a baví nás to,“ prozradil oblíbený moderátor pro Blesk.

Pár se nebral z lásky, ale kvůli novomanželské půjčce

Vtipné je už jen to, jak si Jan Jiřinu bral. Rozhodně to nebylo z bláznivé lásky, těhotenství nebo osudové přitažlivosti, v jejich případě šlo o zcela obyčejný kalkul.

„Chtěli jsme totiž využít novomanželskou půjčku, kterou člověk mohl dostat jen do dovršení třiceti let. Později už ne. Tak jsem se kvůli těm prachům rychle oženil,“ řekl se smíchem pro magazín Pluska Rosák.

Zpočátku nikdo nevěřil, že by manželství po tříměsíční známosti mohlo vydržet, ale pár působí i po letech zamilovaně a partneři věří, že jsou jeden pro druhého stvořeni.

„Věděli jsme, že k sobě patříme a že dřív nebo později bychom se stejně vzali,“ poznamenal Rosák.

Manželka o něj pečuje v dobrém i zlém

A že dobře udělal, nemůže být pochyb. Jiřina se o něj příkladně starala i v období zdravotních problémů, kterými moderátor trpěl. Vyhřezla mu ploténka a musel absolvovat obtížnou operaci. Jeho paní o něj pak pečovala několik měsíců.

Kromě toho, že je tedy osudová žena Honzy Rosáka obětavá manželka, je i velice pohledná.

"Šeredu by si nikdo nevzal. Když pak zjistíte, že je k tomu daný člověk ještě chytrý a charakterově vzácný, tak máte vyhráno. To se mi povedlo. Prostě jsem měl štěstí," uzavřel moderátor svůj výběr pro ŽivotvČesku.