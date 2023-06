Dva roky bez Libuše Šafránkové: Je mi po ní smutno, říká režisér Jan Kačer

Již dva roky uplynuly od chvíle, kdy tento svět opustila oblíbená herečka Libuše Šafránková, která se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků jako pohádková Popelka. Osudnými se jí staly pooperační komplikace. Pouhé dva dny po svých narozeninách zemřela v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Na populární umělkyni vzpomíná nejen veřejnost, ale také další známé osobnosti. Mezi nimi je například režisér Jan Kačer, který se přátelil nejen s ní, ale také jejím osudovým mužem Josefem Abrhámem.

Libuše Šafránková slavila narozeniny 7. června. V roce 2021 dva dny poté, dne 9. června, vydechla naposledy. Bylo jí 68 let. Její manžel Josef Abrhám ji přežil jen o necelý rok. Po ztrátě manželky se herec stáhl do ústraní a viditelně sešel. Bez své životní partnerky jako by najednou přišel o všechen elán. V květnu roku 2022 zemřel v nemocnici v Mělníce na zápal plic.

Jedním z těch, kdo na Libuši Šafránkovou často vzpomíná, je režisér Jan Kačer, který patřil mezi její dlouholeté přátele. Sám později přiznal, že byl i u jejího seznámení s Josefem Abrhámem, protože spolu tehdy zkoušeli v divadle. Nijak se přitom netají tím, že se mu bez páru, který znal desítky let, žije těžko.

“Na Libušku vzpomíná spousta lidí a i já mám na ní spoustu krásných vzpomínek. Byla to skvělá herečka a skvělá ženská. Je mi po ní smutno. Nevím, co bych dál řekl, myslím, že to takhle asi stačí,” řekl Jan Kačer pro Kafe.cz pohnutým hlasem na otázku, jak na představitelku Popelky vzpomíná.

Do nemocnice odjela z oslavy narozenin

Do nemocnice, kde skončila její životní cesta, odjela Libuše Šafránková přímo ze své oslavy narozenin, kde se jí udělalo špatně. Její zdravotní stav již nějakou dobu nebyl dobrý a herečka se na veřejnosti příliš neobjevovala. Jedním z posledních, kdo s ní tehdy mluvil, byl také její přítel a zpovědník, kněz Jakub František Sadílek.

“Byla to šaramantní žena s hlubokou duší, měla lásku ke své rodině, synovi, vnoučatům, manželovi. Zároveň jsem poslední roky jejího života vnímal, že jí stále záleželo i na přibližování se k Ježíši a Bohu. Snažila se otevírat i náročná témata víry – vzhledem ke své nemoci,” zavzpomínal na ni duchovní pro server Prima CNN.