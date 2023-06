Začaly mu selhávat orgány: Jan Hrušínský málem přišel o život

Herec ze slavného rodu Hrušínských si před pár lety prošel doslova peklem. Jeho tělo vypovědělo službu a zakladatel Divadla Na Jezerce doslova utekl hrobníkovi z lopaty. Prošel si prasklou tepnou, žlučníkem a oboustranným zápalem plic najednou. Dýchat za něj musel ventilátor.

Oblíbený herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský si v roce 2015 prošel doslova peklem. Dostal kolaps, při kterém mu vypovědělo službu několik orgánů najednou. Musel za něj dokonce dýchat ventilátor a dvanáct dní byl v umělém spánku. Následovala sedmihodinová operace, kdy se hrálo herci doslova o život.

V umělém spánku se mu zdály sny, které si pamatoval

I přesto, že byl na pokraji smrti, vzpomíná Jan na to, že se mu zdály dobrodružné sny, které si pamatoval i po probuzení.

„Ocitl jsem se v nějakém sanatoriu, tam mě rozřízli a já odtamtud, s otevřeným břichem, utekl. Jel jsem do Dětenic, protože jsem tam měl roztočený film. Přijel jsem a produkční mi říkal: Pane Hrušínský, podívejte se, jaké jste čuně, co nám děláte s tím kostýmem! A já měl na sobě obrovskou skvrnu od krve. Bolek Polívka, který tam taky hrál, říkal: Počkej, já ti tu díru zašiju, nechte nás tady chvilku, to nic není,“ na jeden konkrétní Hrušínský zavzpomínal pro Magazín DNES.

Tímto snem navíc nadchl lékaře, kteří teď díky němu zjišťují, co se děje s mozkem v umělém spánku. V druhém se prý herec setkal s Jiřím Kodetem a dalšími herci. Po probuzení byl z tohoto zážitku natolik zmaten, že se ptal své manželky, herečky Milušky Šplechtové, zda se mu to zdálo nebo se to opravdu stalo.

Rodina se střídala u jeho lůžka, dcery mu dokonce zpívaly

Rodina se celou dobu, co byl Hrušínský v nemocnici, střídala u jeho lůžka. Manželka mu četla, vyprávěla a dcery dokonce zpívaly písničky, které má Jan rád. Možná díky nim se z tragického stavu dostal a nyní je zpět v plné síle.

Přesto si ale uvědomuje, že musí čas od času dopřát svému tělu oddych, aby se situace neopakovala. Navíc na něj dohlíží rodina, žijí totiž všichni pohromadě ve vile v pražských Nuslích. Tam kromě Jana a Miluše bydlí i jejich dcera Kristýna s manželem Matějem Balcarem a synem Vojtou. Hrušínský je tak i plnohodnotný dědeček. Druhá hercova dcera žije v USA, kam odjela studovat a už tam zůstala. Jinak se Hrušínský věnuje řízení Divadla Na Jezerce, kde v několika inscenacích i sám hraje.