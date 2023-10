Demonstrativní sebevražda? Oběti Jana Cimického doufají, že se dostaví k soudu

Jan Cimický se nejspíš pod nátlakem z nadcházejícího soudu pokusil o sebevraždu. Psychiatr je obžalovaný z téměř čtyřiceti případů vydírání, sexuálních útoků a také ze znásilnění pacientky a začátkem listopadu měl být jeho případ projednán v soudní síni. Jeho oběti ho ale nelitují a doufají, že se brzy dostane z nemocnice, aby se dočkaly spravedlnosti.

Jan Cimický je od soboty hospitalizován ve Střešovické nemocnici nemocnici na oddělení pro pacienty v kritickém stavu, kde skončil poté, co se pokusil předávkovat léky.

Za dva týdny přitom měl psychiatr stanout před soudem u hlavního líčení, které mělo proběhnout 7. listopadu.

Lékař a spisovatel v minulosti obvinění odmítl a prohlásil, že hodlá prokázat svou nevinu. Cimický nyní leží na Lůžkovém resuscitačním oddělení ICU B. "Pacienta s tímto jménem a ročníkem narození k nám dopoledne přivezli v bezvědomí na ICU B, více informací poskytovat nemohu," sdělili Blesku na evidenci pacientů v ÚVN. Zatím tedy není jasné, zda šlo o nehodu či záměrné požití léků.

Lítost očekávat nemůže

Informace o stavu Jana Cimického přinesl jako první výše zmíněný deník podle kterého lékaře měla v bezvědomí najít jeho sekretářka v centru duševního zdraví, kde roky ordinoval.

Mezi oběťmi známého lékaře je mimo jiné i Martina Vrbová Hynková, která se k situaci vyjádřila na svém Instagramu. "Co k tomu říct," napsala moderátorka pořadu Sama doma. "Na to není co říct. Lítost očekávat asi nemůže," okomentovala příspěvek herečka Alice Bendová.

Vrbová Hynková spolupracovala s Cimickým před dvaceti lety na televizním pořadu a psychiatr ji měl sexuálně obtěžovat. Stejnou zkušenost s údajným odborníkem měla i dcera Nadi Urbánkové, zpěvačka Jana Fabiánová, která byla jeho pacientkou a i v jejím případě vyhlášený lékař zneužil svého postavení.

Kriminalisté navrhli obžalobu pro Cimického už minulý rok v říjnu, tehdy ho vinili z 28 případů znásilnění či vydírání. Státní zastupitelství ale o měsíc později kauzu vrátilo policii k dalšímu došetření, zda nejsou některé skutky promlčeny. Policie následně navrhla lékaře obžalovat letos v červnu a státní zástupce podal obžalobu v srpnu.

Martina Vrbová Hynková nemá s Cimickým slitování a doufá, že skončí psychiatr u soudu