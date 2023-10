4 znásilnění, 35 vydírání: K soudu kvůli předávkování Cimického možná nedojde

Jan Cimický skončil před pár dny ve vážném stavu na ARO a v současnosti bojuje o život. V bezvědomí ho našla recepční centra duševní pohody Modrá laguna poté, co se psychiatr předávkoval léky. Co prozradila žena, která Cimického našla?

Život Janu Cimickému s největší pravděpodobností zachránila recepční Renata Tauchmanová, která v sobotu kolem desáté dopoledne objevila známého lékaře ležet v bezvědomí a zavolala mu sanitku.

"Nezlobte se, nemohu se k tomu vyjadřovat. Je to moc smutné, ale panu doktorovi se teď dá pomoci pouze jediným způsobem, a to na něho myslet a dodávat mu tím energii, aby se z toho dostal," řekla Blesku pracovnice centra Modrá Laguna, kde Cimický ordinoval.

Největší oporou je v těžkých chvílích pro nechvalně proslulého psychiatra jeho manželka Marcela, se kterou žije dlouhých 55 let. "Rodina pana doktora si už prožila opravdu své, ze všech sil se ji teď snažíme od lidí a vůbec okolí chránit," dodala asistentka Cimického.

Celou kauzu s Janem Cimickým odstartovala před dvěma lety dcera Nadi Urbánkové, Jana Fabiánová, která lékaře obvinila ze sexuálního napadení. Krátce nato se začaly ozývat desítky žen, které měly s psychiatrem stejnou zkušenost.

K soudu možná vůbec nedojde

Letos byl psychiatr obžalovaný ze čtyř znásilnění a pětatřiceti případů vydírání, sám ovšem od začátku všechna obvinění popírá. Soudní řízení mělo začít 7. listopadu, kvůli zdravotnímu stavu Cimického k němu ale nejspíš vůbec nedojde.

"Pokud bude pan Cimický v nemocnici, nemůže začít hlavní soudní řízení," sdělila výše zmíněnému webu advokátka Lucie Hrdá. "Při prvním stání musí být vyslechnut. Soud by tedy teď měl dostat lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemůže obžalovaný účastnit. To musí respektovat. Pokud by se to dále prodlužovalo, došlo by k dalšímu posouzení, kde by byl možná přítomen soudní znalec," doplnil právník Jan Černý s tím, že v případě smrti lékaře se bohužel již případ nikdy nedořeší.

Asi největším paradoxem je, že Cimický ještě rok před prvním svědectvím radil obětem v rozhovoru pro spolek Nepromlčíme, jak se vyrovnat s traumatem ze znásilnění.

O nechutných praktikách Cimického jako první promluvila Jana Fabiánová