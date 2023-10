Předávkování léky byla nešťastná náhoda? Jan Cimický už se probral z bezvědomí

Jan Cimický minulou sobotu skončil v bezvědomí v nemocnici, údajně po nevydařeném pokusu o sebevraždu. Po pár dnech se nechvalně známý lékař probral a v případu se tak odhalily nové podrobnosti.

Jan Cimický má být na začátku listopadu souzen za vydírání a sexuální napadení svých pacientek, o víkendu ale došlo k nečekanému zvratu poté, co lékař skončil v nemocnici po předávkování léky. Zprvu to vypadalo, že šlo o pokus o sebevraždu, podle všeho to ale byla spíše nešťastná náhoda.



Podle nejnovějších informací Blesku Cimický nechtěl ukončit svůj život, pouze to přehnal s léky na spaní - antidepresivy. "Pan doktor to s prášky trošku přehnal a k ránu se mu udělalo zle," prozradil webu zdroj z okolí Jana Cimického.

Psychiatr údajně telefonicky informoval pracovníka centra duševního zdraví Modrá laguna a žádal o pomoc. Následně na místo dorazila recepční centra Renata Tauchmanová, která Cimického našla v bezvědomí a zavolala záchranku.

Člověk si lupne jeden prášek a po hodině další

Jan Cimický je sice již při vědomí, zatím ovšem není ve stavu vypovídat. "V případu neproběhl žádný posun a dotyčný nebyl dosud vyslechnut," sdělil výše zmíněnému webu tiskový mluvčí Policie Richard Hrdina.

"Člověk si lupne jeden prášek na spaní, ten po hodině nezabírá, tak si vezme další. Zase nic, vezme třetí a tak to pokračuje dál. A potom se stane, že pilulky začnou působit naráz ve stejnou dobu a malér je na světě," vysvětlil pražský lékař Blesku, co se nejspíš z pátku na sobotu odehrálo.

Na Cimického nejspíš dopadl stres, jelikož je obžalovaný ze 4 znásilnění a 35 případů vydírání a soudní řízení mělo začít už 7. listopadu. Jako první na nekalé prakticky psychiatra upozornila dcera zpěvačky Nadi Urbánkové, Jana Fabiánová. K ní se pak přidávaly postupně další poškozené pacientky. Proti lékaři má vypovídat i moderátorka Martina Vrbová Hynková, která s ním též měla nepříjemnou zkušenost. Zneužívání žen se měl psychiatr dopouštět mezi lety 1979 a 2019, některé případy jsou ale bohužel již promlčené.

Jana Fabiánová i další oběti Cimického doufají, že se dočkají spravedlnosti