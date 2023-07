Jana Fabiánová promluvila o Cimickém: Z počtu údajných obětí zůstala v šoku

Kauza, ve které měl psychiatr Jan Cimický sexuálně obtěžovat své pacientky, je stále otevřená a podle všeho se jen tak nedobere do svého konce. Od chvíle, kdy bylo vzneseno první obvinění zpěvačkou Janou Fabiánovou, se totiž přihlásila i celá řada dalších. Zpěvačku přitom až překvapilo, kolik jmen ve spisu figuruje.

Vše začalo na podzim roku 2021, když se ukázalo, že má tehdejší prezident republiky Miloš Zeman v plánu ocenit psychiatra Jana Cimického vyznamenáním za zásluhy. Pro Janu Fabiánovou, dceru Nadi Urbánkové, šlo o něco naprosto nepochopitelného. Na sociálních sítích pak uvedla, že ji Cimický sexuálně obtěžoval a že je naprosto proti tomu, aby nějaké vyznamenání dostal. A brzy se k ní začaly připojovat i další ženy, které prohlašovaly, že měly s psychiatrem obdobnou zkušenost. Mimo jiné i například moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová.

Desítky údajných obětí

Během několika málo měsíců se na policii obrátilo bezmála 30 žen, které měl dle jejich tvrzení Cimický sexuálně obtěžovat. Protože ale v několika případech mělo jít o skutky, které se odehrály už před mnoha lety, objevila se otázka, zda již nejsou promlčeny. Až v červnu letošního roku pak policie navrhla Cimického obžalovat.

Spis se rozšířil

O tom, jak celou kauzu nyní Jana Fabiánová vnímá, se rozpovídala pro web Expres. „Nehodnotím to, protože ta kauza je ještě otevřená, pokud vím, tak spis se ještě rozšířil a znovu se dostal ke státní zástupkyni a teď je to na nich. Osobně mne mrzí, že je v té kauze tolik lidí, to nikdo nečekal. Na druhou stranu si myslím, že každé oběti, ať už se to stalo před dvaceti lety anebo před týdnem, pomůže, když se může svěřit a když ji společnost bere vážně. V tom to mělo obrovský smysl,” uvedla žena, která jako první Cimického veřejně obvinila.

Přiznala také, že se po svém odvážném kroku setkala s mnoha nenávistnými reakcemi. Dnes ale svého přiznání absolutně nelituje a je ráda, že dodala odvahu dalším ženám.