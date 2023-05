Jan Čenský o manželku bojoval hned dvakrát: Nejdřív ho nechtěla, pak ji podvedl

Pohádkový princ Jan Čenský je idolem mnoha žen a to napříč generacemi. Sympatický herec žije šťastně po boku své manželky, které se v českém showbyznysu přezdívá paní Colombová. Dana Čenská se totiž vyhýbá společenským akcím, jak jen může.

I když se může na první pohled zdát, že manželství Čenských je ukázkové, není tomu tak. Největší krizí si prošli v roce 2008, kdy herce načapali fotografové s neznámou kráskou před luxusní restaurací na pražském Barrandově.

Podlehl černovlásce

Žena, která byla s úspěšným hercem v resturaci, byla květinářka ze Zlína. S Čenským se seznámila právě na východě Moravy, tam oblíbený herec jezdil často pracovně. Ukázalo se tak, že se nejednalo o pouhý úlet, herec a květinářka se stýkali delší dobu. „Bolí to. Bude trvat dlouho, než opět najdeme plnou pohodu a vzájemnou důvěru,“ prohlásila manželka Čenského tehdy pro Blesk. „Když se to stane, tak je to neštěstí, ale všechno se dá vyřešit, když dva chtějí. Bohužel to ale není nic normálního,“ dušoval se tehdy herec pro web ženy.iprima.cz. Klopýtnutí charismatického prince oba dva manželé nakonec ustáli s grácií.

Boj o manželku

O svou manželku Danu musel Čenský bojovat hned dvakrát. První boj svedl už na začátku jejich vztahu. Půvabná Dana o známého herce příliš nestála. „Zaujala mě na první pohled, ale od její nejlepší kamarádky se mi hned dostalo varování, abych si nedělal naděje, že na ni nemám. A to jsem nemohl nechat jen tak. Sebral jsem odvahu, začal se dvořit a vyšlo to,“ zavzpomínal herec. Po více než třiceti letech manželství se znají vzájemně naprosto dokonale. „Moje žena je velmi tolerantní. Už prostě ví, že když míjíme dvě holky zezadu, tak se vždycky nějakým způsobem podívám, jak vypadají i z druhé strany,“ podělil se o jednu z mnoha situací, které společně zažívají.