James Michael Tyler. Říká vám to jméno něco? Ne? Je to přeci Gunther ze seriálu Přátelé, který se neúnavně snažil získat srdce Rachel Green. Bělovlasému číšníkovi se to ale nikdy nepovedlo. I když měl James roli ryze komickou, jeho osobní život připomíná spíše tragédii.

Jeho jméno, alespoň v České republice, nikomu nic moc neříká. Jako Gunthera z Přátel ho znají úplně všichni. Původně jeho role neměla mít žádné dialogy, ale nakonec se objevil ve více než v osmdesáti epizodách. Jeho filmografie příliš bohatá není. Obsahuje spíše seriály jako Doktůrci či Sabrina, mladá čarodějnice. Srdcem je komikem, i když by jím vzhledem ke svému osudu vůbec nemusel být. James Michael Tyler se narodil 28. května 1962 v Mississippi jako poslední z pěti sourozenců. Když mu bylo jedenáct, přišla velká životní rána. Zemřel jeho otec, který byl již starý. Celý život byl pilotem. O rok později odešla do nebe i jeho matka, která podlehla rakovině prsu. Tyler se přestěhoval ke své sestře do Andersonu v Jižní Karolíně a ta si ho vzala pod křídla. Úspěšně absolvoval Clemsonovu univerzitu obor geologie a ještě na škole se zapojil do studentské divadelní skupiny. Už tehdy věděl, že jeho srdce bije pro herectví a rozhodl se pro to něco udělat. V roce 1988 se přestěhoval do Los Angeles, kde vynaložil snad veškeré úsilí, aby se dostal na obrazovku. Právě tam získal místo asistenta produkce a čekal na svoji šanci. To je změna! Roli Gunthera paradoxně nedostal kvůli svým schopnostem, ale kvůli tomu, že uměl ovládat stroj na kafe. Před seriálem Přátelé si totiž vydělával jako barman a barista v kavárně Bourgeois Pig v Hollywoodu. „Upřímně, vždycky jsem si myslel, že mě v oblasti herectví posune dál titul než to, jak umím pracovat s kávovarem," svěřil se magazínu Digital Spy. „Byla to opravdu náhoda a jsem opravdu vděčný, že mám schopnost vařit kafe," směje se seriálový Gunther. Káva se při natáčení stejně nakonec připravovala v zákulisí, jelikož stroje vydávaly přílišný hluk. Po Přátelích už ho příliš zářná kariéra nečekala a osobní život se mu tak trochu rozpadl. V roce 1995 si Tyler vzal Barbaru Chadsey. Kvůli nepřekonatelným rozdílům šli v roce 2003 od sebe. Herec v roce 2014 podal žádost o rozvod a to byla definitivní tečka za jejich vztahem. S osobním životem se jinak na veřejnosti příliš nesvěřuje. S čím se netají je to, že mu chybějí Přátelé. Po Přátelích smutní dodnes Od skončení natáčení dostával jen role, kde byla ve scénáři jakákoli narážka na Gunthera. On z toho ale umí těžit. Když měli Přátelé výročí 15 let od skončení, otevřel si pop-up kavárnu Central Perk, která byla v seriálu snad v každém záběru. Fanoušci seriálu ale číšníka Gunthera příliš nepoznávali, jelikož ve skutečnosti tak zářivé vlasy nemá.

user Redakce